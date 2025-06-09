ارتفاع حاد في التعدين غير القانوني للعملات الرقمية في ماليزيا وسط غياب السياسات الواضحة

تام شمس - الاثنين 9 يونيو 2025 04:01 مساءً - أفاد تقرير صادر عن جمعية Access Blockchain في ماليزيا بأن سرقات الكهرباء المتكررة من قِبل المُعدّنين غير القانونيين، والسياسات غير المتسقة، وغياب الوضوح القانوني، قد تُعيق استفادة البلاد من الإمكانيات الاقتصادية لتعدين العملات الرقمية.

ورغم أن ماليزيا تتمتع بموقع استراتيجي، ونظام تقني متنامٍ، وخبرة في التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، إلا أن التقرير يُشير إلى أن على البلاد معالجة عدة عوامل داخلية لتتمكن من الاستفادة من عائدات التعدين الرقمي.

اقتصاد موازٍ قائم على التعدين غير القانوني

خسرت شركة الكهرباء الوطنية الماليزية متعددة الجنسيات "تِناغا ناسيونال برهاد" (TNB) نحو 441.6 مليون رنجيت (104.2 مليون دولار أمريكي) جراء سرقات الكهرباء بين عامي 2020 وسبتمبر 2024، وأرجعت الشركة هذه الخسائر في المقام الأول إلى عمليات تعدين البيتكوين غير القانونية. وقد بلغت الخسائر بين عامي 2018 و2021 ما مجموعه 2.3 مليار رنجيت.

وسلط التقرير الضوء على ما أسماه "الطلب الكامن" في ماليزيا، والحاجة إلى بيئة منظمة ومحفزة للاستفادة من رأس المال المهدور في التعدين غير المرخص، مشيرًا إلى:

"تقنين هذا النشاط من شأنه أن يحوّل الطاقة المسروقة إلى إيرادات شرعية لـ TNB، ويُولّد دخلًا خاضعًا للضريبة لصالح الحكومة."

المساهمات الاقتصادية المباشرة المحتملة لتقنين تعدين العملات الرقمية في ماليزيا (2025) المصدر: جمعية Access Blockchain



(ملاحظة: الأرقام تقديرية وتعتمد بشكل كبير على تنفيذ السياسات، وثقة المُشغلين، وظروف السوق.)

وأشار التقرير إلى أن ماليزيا قادرة على بناء مصدر إيرادات مستقر بملايين الدولارات من التعدين، حتى لو تم ضم جزء فقط من المُشغلين غير القانونيين إلى شبكة كهرباء مقننة.

المُعدّنون القانونيون يعملون في الظل

بينما كانت الحكومة تفترض سابقًا أن عدد المُعدّنين القانونيين ضئيل، كشف التقرير عن وجود عدد من المُشغلين القانونيين متوسطي وكبار الحجم بالفعل داخل البلاد. ومع ذلك، فإنهم يتجنبون الظهور العلني بسبب مخاوف من الهجمات السيبرانية، والسرقة الجسدية، والتغيرات التنظيمية المفاجئة.

وذكر التقرير أن شركات مثل Hatten Land بدأت في استكشاف بنية تحتية قانونية لتعدين العملات الرقمية فوق الأرض، بما في ذلك شراكات في مدينة "ملاكا" مع جهات مثل Hydra X وFrontier Digital Asset Management، وأضاف:

"شركات مثل Hatten Land أبدت بالفعل اهتمامًا بإطلاق شراكات تتضمن آلاف الأجهزة."

حجم سوق تعدين العملات الرقمية عالميًا من 2023 إلى 2034 (بالمليار دولار أمريكي) المصدر: جمعية Access Blockchain

ونظرًا لتمتع ماليزيا باتصال قوي بالإنترنت ووفرة الطاقة الكهرومائية، فهي في وضع جيد للاستفادة من سوق تعدين العملات الرقمية الذي يقترب حجمه من 3 مليارات دولار. ومع ذلك، لا تمتلك لجنة الأوراق المالية – التي تُنظم حاليًا منصات تداول العملات الرقمية إطارًا تنظيميًا خاصًا بأنشطة التعدين.

ويُقدّر التقرير أن ماليزيا تحتل المرتبة السابعة إلى الثامنة عالميًا من حيث معدل الهاش، وتُساهم بنسبة تتراوح بين 2.5% و3% من تعدين البيتكوين عالميًا.

ومن بين التوصيات السياسة التي وردت في التقرير: