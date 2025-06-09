لعبة MapleStory تُنعش شبكة Avalanche وتتجاوز المليون معاملة يومية مرتين خلال أسبوع

تام شمس - الاثنين 9 يونيو 2025 04:01 مساءً - تجاوزت شبكة البلوكشين Avalanche حاجز المليون معاملة يومية مرتين خلال أسبوع واحد، وذلك لأول مرة منذ فبراير 2024.

وبحسب بيانات منصة التحليلات البلوكتشينية Nansen، فقد سُجّل هذا الرقم في الأول من يونيو، ثم تكرر مجددًا يوم السبت. وبلغ إجمالي عدد المعاملات خلال الأسبوع الذي بدأ في 2 يونيو حوالي 5.8 ملايين معاملة، وهو أعلى إجمالي أسبوعي منذ أوائل عام 2024.

وأرجعت شبكة Avalanche هذا النشاط المتزايد إلى لعبة MapleStory Universe، وهو نظام ألعاب Web3 تم تطويره على الشبكة، حيث انطلقت أولى ألعابه، MapleStory N، في 15 مايو.

قبل إطلاق لعبة تقمص الأدوار ثنائية الأبعاد هذه، نادرًا ما تجاوز عدد المعاملات اليومية على شبكة Avalanche حاجز 500,000 معاملة خلال عام 2025.

نشاط شبكة Avalanche بقي منخفضًا حتى انطلاق MapleStory في 15 مايو. المصدر: Nansen

يُذكر أن لعبة MapleStory أصبحت ظاهرة ثقافية بين لاعبي الفيديو خلال العقد الأول من الألفية، وكانت بمثابة "ميتافيرس" بدائي للتفاعل الاجتماعي، تكوين الصداقات، وحتى العلاقات العاطفية.

وقدّمت اللعبة منذ وقت مبكر مفهوم الاقتصاد الافتراضي، والعملة داخل اللعبة، وتداول العناصر، والمحتوى الذي ينشئه المستخدم وهي العناصر التي تسعى تقنيات البلوكشين إلى تطويرها اليوم. وما زالت السلسلة تثير الحنين لدى جيل الألفية في كوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا.

شركة Nexon العملاقة تنضم إلى Avalanche

الحماس حول MapleStory Universe تعزّز أيضًا بسبب مطوّرها، شركة Nexon الكورية الجنوبية المُدرجة في بورصة طوكيو، والتي تُعد من أكبر شركات ألعاب الفيديو في آسيا، كما أنها تحتل المرتبة 21 بين الشركات العامة الأكبر حيازة للبيتكوين، وفقًا لبيانات BitcoinTreasuries.NET.

واعتبارًا من يوم الإثنين، تحتفظ Nexon بـ1,717 بيتكوين، كانت قد اشترتها في أبريل 2021.

كما أطلقت اللعبة عملة Nexpace Coin (NXPC)، التي تُستخدم كعملة رئيسية ضمن MapleStory Universe.

ورغم الزخم الأولي، لم تنجح NXPC في الحفاظ على قوتها؛ إذ انخفض سعرها بنسبة 64% من أعلى مستوى بلغ 3.77 دولارات إلى 1.34 دولار فقط لحظة كتابة هذا التقرير.

عملة NXPC تفقد الزخم رغم دعم واحدة من أكبر شركات الألعاب في آسيا. المصدر: CoinGecko

Avalanche تكتسب زخمًا كسلسلة ألعاب Web3

تُحقق Avalanche تقدمًا لافتًا في مجال ألعاب Web3 منذ أواخر 2024، ويعود ذلك جزئيًا إلى إطلاق لعبة التصويب Off The Grid المبنية على شبكة فرعية تُدعى GUNZ. هذا التوجه يعكس سعي Avalanche إلى استقطاب جمهور الألعاب التقليدي، وليس فقط جمهور الكريبتو.

وينطبق هذا التوجه أيضًا على توكن AVAX الأصلي. ففي 14 مايو، أي قبل يوم من إطلاق MapleStory N، كان سعر AVAX يبلغ 26 دولارًا. لكنه تراجع لاحقًا إلى 20 دولارًا، أي أقل بكثير من أعلى مستوى سنوي له والبالغ 54 دولارًا في ديسمبر الماضي.