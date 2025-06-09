صناديق الإيثر تجذب تدفقات بقيمة 296 مليون دولار في أفضل أسبوع منذ انتخاب ترامب

تام شمس - الاثنين 9 يونيو 2025 04:01 مساءً - قادت منتجات الاستثمار المبنية على الإيثر (ETH) التدفقات الداخلة بين منتجات الاستثمار في العملات المشفّرة خلال الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من التباطؤ العام في نشاط المستثمرين بانتظار إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ووفقًا لتقرير صدر يوم الإثنين عن CoinShares، سجلت منتجات الإيثر المتداولة في البورصة (ETPs) تدفقات داخلة بقيمة 296 مليون دولار، ما يجعل الأسبوع الماضي الأفضل لها منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024 التي فاز فيها دونالد ترامب.

وباتت منتجات الإيثر تشكل أكثر من 10.5% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) ضمن جميع منتجات العملات المشفرة المتداولة في البورصة.

ويُعد هذا الأسبوع السابع على التوالي من التدفقات الداخلة لصناديق الإيثر، وهو ما وصفه التقرير بـ"الانتعاش الكبير في ثقة المستثمرين."

تدفقات العملات المشفّرة حسب الأصل. المصدر: CoinShares

قال رايان لي، كبير المحللين في Bitget Research:

"من المرجح أن يتراوح سعر الإيثر بين 2400 و2800 دولار، في ظل الضغوط التضخمية وتوترات التجارة التي تحدّ من فرص الصعود."

وأضاف في تصريح لـCointelegraph: "قد تدعم الترقيات الشبكية وتدفقات صناديق المؤشرات دفع السعر باتجاه 2700 دولار، ولكن أي موجة بيع في السوق الأوسع قد تختبر دعم 2300 دولار."

البيتكوين تحت ضغط الغموض النقدي من الفيدرالي

بلغت التدفقات الداخلة لجميع منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية 286 مليون دولار الأسبوع الماضي، ما رفع إجمالي التدفقات خلال الأسابيع السبعة الماضية إلى أكثر من 11 مليار دولار.

إلا أن صناديق البيتكوين (BTC) شهدت تدفقات خارجة بقيمة 56 مليون دولار، للأسبوع الثاني على التوالي من الخسائر الصافية.

وعزت CoinShares هذا التراجع إلى الحذر المتزايد من قبل المستثمرين قبل صدور قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) بشأن أسعار الفائدة في 18 يونيو.

وأضاف التقرير: "يتبنى المستثمرون موقف الانتظار والترقب قبل أي مؤشرات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم."

احتمالات قرار الفائدة. المصدر: أداة FedWatch من مجموعة CME

وفقًا لأحدث بيانات أداة FedWatch من CME Group، تتوقع الأسواق بنسبة 99.9% أن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه القادم.

وترى أليس لي، الشريكة الاستثمارية ورئيسة فرع الولايات المتحدة في شركة Foresight Ventures، أن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام قد يكون المحرك القادم لسعر البيتكوين.

وقالت خلال مشاركتها في برنامج "Chain Reaction X Spaces" التابع لـCointelegraph:

"أنا مؤمنة تمامًا بالبيتكوين وسوق العملات المشفّرة، وأعتقد أن البيتكوين قد يصل إلى 150 ألف دولار على الأقل في هذه الدورة."

المصدر: Cointelegraph

في الوقت نفسه، تباطأت وتيرة الاستثمار الجريء في قطاع العملات المشفّرة بشكل ملحوظ، حيث سجل شهر مايو 62 جولة تمويل فقط، وهو أدنى عدد شهري في عام 2025، ما أسفر عن جمع 909 ملايين دولار لصالح الصناعة.