مجموعة Blockchain تخطط لجمع 340 مليون دولار لاحتياطي البيتكوين

تام شمس - الاثنين 9 يونيو 2025 04:01 مساءً - تخطط شركة The Blockchain Group، وهي شركة عملات مشفرة مقرها باريس، لجمع أكثر من 340 مليون دولار من أجل تعزيز احتياطيها من البيتكوين، في إشارة إلى استمرار تبني المؤسسات للعملات المشفرة في أوروبا.

ووفقًا لبيان صحفي نُشر يوم الإثنين، تعتزم The Blockchain Group، التي تصف نفسها بأنها أول شركة احتياطي بيتكوين في أوروبا، جمع 300 مليون يورو (ما يعادل 342 مليون دولار) لتمويل المزيد من عمليات شراء البيتكوين.

يعتمد هيكل هذه الجولة التمويلية على نموذج "العرض عند السوق" (ATM) الشائع في الولايات المتحدة، حيث تُباع الأسهم وفقًا لظروف السوق بناءً على مبادرة من الطرف المقابل للشركة، وضمن حجم متفق عليه مسبقًا.

وسيُنفَّذ جمع التمويل على مراحل، مع تسعير الأسهم بناءً على "أعلى سعر إغلاق لليوم السابق أو السعر المتوسط المرجّح حسب الحجم"، وبحد أقصى يبلغ 21% من حجم تداول اليوم المعني، وفقًا لما ورد في الإعلان.

المصدر: Blockchain Group

يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع واحد فقط من استحواذ الشركة على بيتكوين بقيمة 68 مليون دولار، مما رفع إجمالي ممتلكاتها إلى 1,471 بيتكوين، بما يزيد عن 154 مليون دولار، حسبما أفادت كوينتيليغراف في 3 يونيو.

كما أطلقت شركات مؤسسية أخرى حاملة للبيتكوين حملات تمويل إضافية لتعزيز حيازتها من العملة.

فقد أعلنت شركة Strategy التي يقودها مايكل سايلور يوم الجمعة عن خطط لجمع ما يقارب مليار دولار عبر طرح أسهم لتمويل عمليات شراء بيتكوين مستقبلية، وهي زيادة بأربعة أضعاف عن هدفها السابق البالغ 250 مليون دولار.

المصدر: Bitbo

Strategy هي أكبر شركة مدرجة في العالم تمتلك بيتكوين، إذ تحتفظ بما تزيد قيمته عن 61 مليار دولار من البيتكوين، ما يمثل 2.76% من إجمالي المعروض من العملة، بحسب بيانات Bitbo.

الزخم في سوق البيتكوين مدفوع بتحركات "استراتيجية للاحتياطي"

دخلت عملة البيتكوين مرحلة من التماسك السعري بعد تجاوزها أعلى مستوى تاريخي عند 112,000 دولار في 22 مايو.

ورغم هذا التراجع، فإن تبني المؤسسات للعملة وتحركاتها الاستراتيجية فيما يتعلق بالاحتياطات "تدعم السرد الإيجابي طويل الأجل"، بحسب ما صرّحت به ستيلا زلاتاريفا، محررة نشرة Nexo، لكوينتيليغراف، وأضافت:

"الشراء الاستراتيجي، وتخصيص الاحتياطيات، والاستثمار في البنية التحتية، ترسم جميعها صورة لثقة طويلة الأجل — بغض النظر عن تحركات الأسعار قصيرة الأجل."

كما أضافت زلاتاريفا أن تعافي البيتكوين القوي من مستوى الدعم عند 103,000 دولار يُظهر صلابة السوق، مع "غياب أي مؤشرات على عمليات تخفيض قسري للرافعة المالية أو بيع إجباري واسع النطاق".

وعلى الرغم من هذا التفاؤل، فإن صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (Bitcoin ETFs) المدرجة في الولايات المتحدة لا تزال تعاني من تدفقات خارجة.

تدفقات صناديق البيتكوين المتداولة (بالدولار الأمريكي، بالملايين). المصدر: Farside Investors

شهدت تلك الصناديق تدفقات خارجة بقيمة تتجاوز 47 مليون دولار يوم الجمعة، وهو اليوم الثاني على التوالي من عمليات البيع، بعد تدفقات خارجة صافية بقيمة 278 مليون دولار يوم الخميس، وفقًا لبيانات Farside Investors.