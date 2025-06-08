تحسن وانتعاش في قطاع التمويل اللامركزي وقطاع NFT خلال شهر مايو 2025

شهد قطاع التطبيقات اللامركزية (dApps) تحسن ملحوظ في شهر مايو 2025، مدعوم بالزخم الإيجابي في السوق الأوسع وارتفاع سعر البيتكوين إلى مستويات قياسية.

وفقا لتقرير “DappRadar”، قد يُشكل هذا الشهر نقطة تحول في مسار التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).

ارتفع عدد المحافظ النشطة الفريدة يوميا بنسبة 8% ليصل إلى 25 مليون، مدفوع بنمو في ثلاثة قطاعات رئيسية:

تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللامركزي (+23%).

تطبيقات التواصل الاجتماعي اللامركزي (+21%).

تطبيقات الرموز الغير قابلة للاستبدال (+9%).

يُظهر هذا التوسع تفاعلا متزايد من المستخدمين ونضج في البنية السوقية، حيث أصبحت قطاعات الألعاب والتمويل اللامركزي والذكاء الاصطناعي تشكل حصص متقاربة من النشاط العام.

من جانب آخر، ارتفعت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في قطاع التمويل اللامركزي بنسبة 25% لتتجاوز 200 مليار دولار، مدفوعة بصعود أسعار الأصول الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم.

وبرزت منصة “Hyperliquid” ضمن المشهد، حيث سجلت حجم تداول شهري بلغ 244 مليار دولار، ما يعادل نحو 10% من حصة بينانس، رغم الجدل الذي أثير حول تعاملها مع حادثة تلاعب.

صنّف التقرير “Hyperliquid” ضمن الخمس الكبار من حيث حجم التداول، والعشرة الأوائل من حيث القيمة المقفلة TVL عبر الشبكات المختلفة.

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