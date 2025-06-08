انخفاض مؤشر رئيسي لـ XRP بنسبة 90%: إليكم ما حدث!

سجل أحد مؤشرات شبكة XRP الرئيسية تراجع حاد بنسبة 90%، إذ انخفض حجم مدفوعات العملة من أكثر من مليار XRP في 7 يونيو إلى نحو 114 مليون في اليوم التالي، وفقا لبيانات “Highcharts”.

هذا التراجع المفاجئ يُثير تساؤلات حول تراجع النشاط المؤسساتي أو الطلب العام على العملة، رغم أن الرسم البياني للسعر لا يُظهر انهيار فني بعد.

يواصل سعر XRP التحرك في نطاق ضيق، بعد ارتداده من المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم، الذي لا يزال يشكل دعما ديناميكي قوي.

وقد بلغ السعر 2.20 دولار بارتفاع يومي يناهز 3.25%، إلا أنه لا يزال عالقا بين مستويات مقاومة أساسية عند 2.26 و2.55 دولار.

ورغم خروج السعر مؤخرا من نمط المثلث الهابط، إلا أن فشله في اختراق المتوسطات المتحركة القصيرة (50 و100 يوم) يمثل ويعكس تردد في الزخم الصعودي.

ضعف حجم التداول يشير بدوره إلى غياب الثقة من جانب المشترين، مع انخفاض واضح في تقلبات السوق.

والانخفاض الحاد في حجم المدفوعات وهو مؤشر يُستخدم لقياس الاستخدام الفعلي للشبكة يضعف الأساس الداعم لسعر XRP.

وإذا ما كُسر المتوسط المتحرك الأسي لـ200، الذي يقع حاليا عند 2.08 دولار، فقد يتجه السعر نحو مستويات دعم عند 2.00 وربما 1.80 دولار.

مع ذلك، قد يكون هذا التراجع نتيجة حركة مفردة من جهة مؤسساتية أو ما يُعرف بالحيتان، ولا يُستبعد أن يكون ضعف مؤقت.

قدرة XRP على الحفاظ على مستوى 2.20 دولار، مدعومة بحجم تداول متزايد، ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان الوضع الحالي يمثل تصحيح عابر أم بداية لانعكاس أوسع.

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