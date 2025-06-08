شركات إدارة الأصول المالية تحث هيئة SEC الأمريكية للعودة إلى معيار الأول في التقديم الأول في الموافقة!

حثّت شركات إدارة الأصول مثل “VanEck” و”21Shares” و”Canary Capital” هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) العودة إلى نهج الأولوية حسب التقديم في الموافقة على صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة، بعد أن تبنّت الهيئة نهج الموافقة المتزامنة في الأشهر الأخيرة.

وفي رسالة مشتركة نُشرت عبر حساب “VanEck” على منصة X بتاريخ 6 يونيو، أعربت الشركات الثلاث عن قلقها من أن التخلي عن مبدأ الأسبقية في التقديم يُضر بالمنافسة ويُقلل من فرص الشركات الأصغر، مما يعيق الابتكار داخل سوق صناديق المؤشرات المتداولة في الولايات المتحدة، الذي تتجاوز قيمته 15.4 تريليون دولار.

أشارت الرسالة إلى مثال صندوق “ProShares” لعقود بيتكوين الآجلة في عام 2021، الذي استحوذ على أكثر من 90% من السوق بعد حصوله على موافقة مبكرة، وكذلك إلى الموافقات المتزامنة في يناير 2024 على 11 صندوق بيتكوين فوري، والتي منحت أفضلية غير مستحقة لشركات تقدمت بطلباتها لاحقا.

واعتبرت الرسالة أن هذا التغيير التنظيمي يشجع على التكرار بدلا من الابتكار، مما يُثبط الجهود المبكرة لتطوير منتجات جديدة ومتفردة.

كما دعت الهيئة إلى ضمان بيئة تنافسية عادلة.

في الأشهر الأخيرة، قادت “VanEck” و”21Shares”، إلى جانب “Canary Capital”، موجة جديدة من الطلبات المرتبطة بصناديق العملات المشفرة البديلة، بما في ذلك منتجات مقترحة مرتبطة بـ “TRON” و”Cronos” وغيرها.

إلا أن النهج التنظيمي الحالي يُشير إلى أن الموافقة المتزامنة قد تتكرر، حتى في حال أُقرت هذه الصناديق الجديدة.

جدير بالذكر أن الهيئة أجلت مؤخرا البت في عدة طلبات لصناديق مؤشرات متداولة ترتبط بسولانا والريبل واللايت كوين.

وتشير تقديرات “Bloomberg Intelligence” إلى أن فرص الموافقة على صناديق سولانا ولايت كوين قد تصل إلى 90% خلال هذا العام، في حين تُقدّر احتمالات صناديق XRP بنحو 85%.

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