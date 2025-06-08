كم أصبحت تقدر قيمة شركة Circle بعد رفض الاستحواذ عليها من الريبل بقيمة 5 مليار دولار؟

رفضت شركة “Circle”، المُصدرة لعملة USDC المستقرة، عرض استحواذ من شركة الريبل بقيمة تراوحت بين 4 و5 مليار دولار في أبريل، وهو عرض تعتبره الشركة اليوم أقل بكثير من قيمتها السوقية الحالية التي وصلت إليها والتي تجاوزت 21 مليار دولار بعد طرحها الأولي الناجح في بورصة نيويورك.

بدأ سهم شركة “Circle” والذي يحمل الرمز (CRCL) تداوله عند 31 دولار، وارتفع خلال يومه الأول إلى 123 دولار، قبل أن يستقر في اليوم التالي عند 107 دولار، ما رفع تقييم الشركة بشكل مؤقت إلى نحو 25 مليار دولار.

على إثر هذا الانجاز تفاعل العديد من قادة صناعة الكريبتو مع هذا الحدث حيث صرح “برايان أرمسترونغ”، الرئيس التنفيذي لشركة “كوين بيس”، إلى أن USDC أصبحت العملة الرقمية المستقرة الأكثر موثوقية.

بينما وصف “ريتشارد تينغ” من بينانس هذا الإدراج بأنه إنجاز مهم يعكس قوة الطلب المؤسساتي على العملات الرقمية.

ورغم نفي كل من “Circle” والريبل لإجراء مفاوضات استحواذ فعلية، فإن قرار “Circle” بالمضي في الطرح العام يبدو خطوة استراتيجية موفقة، لتصبح واحدة من قلة من شركات الكريبتو التي نجحت في الوصول إلى الأسواق العامة، إلى جانب كوين بيس وeToro.

في ظل هذا التحول، تتحول الأنظار الآن إلى شركات تداول العملات الرقمية مثل “Gemini” و”Kraken”، حيث أكدت الأولى تقديمها مسودة تسجيل لطرح عام أولي لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC).

من جهة أخرى، تُمثّل العملات الرقمية المستقرة محور رئيسي في النقاشات التنظيمية الراهنة.

ويُتوقع أن يكون لمشروع قانون “GENIUS”، الذي يقترب من التصويت النهائي في الكونغرس، دور محوري في تحديد مستقبل إصدار العملات المستقرة من قبل البنوك والمؤسسات غير المصرفية.

في هذا السياق، تفيد تقارير بأن بنوك أمريكية كبرى، من بينها “JPMorgan” و”Bank of America” و”Citigroup”، تدرس إمكانية إطلاق مشروع عملة مستقرة مشترك، في محاولة لمواكبة التوسع السريع لمنصات العملات الرقمية.

ومع وضوح تنظيمي يلوح في الأفق وزخم متزايد من “وول ستريت”، قد نشهد قريبا تحول كبير في ديناميكيات سوق الكريبتو.

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