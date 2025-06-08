التقلبات السعرية مستمرة وسعر البيتكوين يتجاوز مستوى 105 ألاف دولار

شهدت عملة البيتكوين ارتفاع تدريجي خلال 24 ساعة الماضية، حيث تمكن سعر العملة من تجاوز مستوى 105,000 دولار، ولامس بشكل مؤقت 106,000 دولار قبل أن يعود إلى التراجع لمستوياته الحالية فوق 105 ألف دولار.

في مطلع الأسبوع، حاول سعر البيتكوين الخروج من النطاق السعري لكنه واجه مقاومة عند 106,000 و106,500 دولار.

ونتيجة للرفض المتكرر، تراجع السعر إلى أدنى مستوياته منذ أسابيع، حيث سجل سعر العملة 100,400 دولار على منصة “Bitstamp”.

ويُعتقد أن التوتر السياسي بين “دونالد ترامب” و”إيلون ماسك” ساهم في حدة هذا التراجع.

إلا أن سعر البيتكوين عاد للصعود واقترب مجددا من 105,000 دولار ظهر الجمعة، قبل أن تشهد العملة تقلبات إضافية وتتداول حاليا قرب 105,500 دولار.

وتقدر القيمة السوقية للبيتكوين حاليا بـ 2.1 تريليون دولار، مع هيمنة على سوق العملات الرقمية بنسبة 61.5%.

تحركات العملات البديلة:

على مدار الأسبوع، تصدرت العملة الرقمية HYPE قائمة العملات الرقمية الرابحة بارتفاع قدره 9%، متجاوزة 35 دولار.

تبعتها ICP بنسبة 8%، ثم LEO وTRX وAAVE بمكاسب أقل نسبيا.

في المقابل، كانت العملة الرقمية TAO أبرز الخاسرين بتراجع 11%، تليها عملة GT بنسبة (-5.3%) وعملة CRO بنسبة (-5.2%).

كما سجلت SOL وDOGE وADA وAVAX وSHIB أداء سلبي واقتربت من إغلاق أسبوعي أحمر.

بشكل عام ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنحو 30 مليار دولار خلال 24 ساعة، لتصل إلى 3.41 تريليون دولار وفقا لمؤشر منصة CG.

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