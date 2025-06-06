اللوبي الأمريكي للعملات المشفرة يطالب بإضافة حماية لمطوري البرمجيات ضمن مشروع قانون تنظيم الكريبتو

تام شمس - الجمعة 6 يونيو 2025 03:45 مساءً - طالبت أكبر جماعات الضغط في قطاع العملات المشفرة في الولايات المتحدة المشرّعين بإدراج حماية قانونية لمطوري البرمجيات ومزودي البنية التحتية ضمن مشروع قانون يهدف إلى تنظيم سوق الأصول الرقمية.

وفي بيان مشترك صدر في 5 يونيو، دعت كل من "صندوق تعليم التمويل اللامركزي (DeFi Education Fund)" و"كوين سنتر (Coin Center)" و"معهد سياسات سولانا (Solana Policy Institute)" و"الغرفة الرقمية (The Digital Chamber)" و"رابطة البلوكشين (Blockchain Association)" و"مجلس الكريبتو للابتكار (Crypto Council for Innovation)" و"معهد سياسات البيتكوين (Bitcoin Policy Institute)"، إلى إضافة قانون "اليقين التنظيمي للبلوكشين" (BRCA) إلى مشروع قانون "وضوح سوق الأصول الرقمية" (CLARITY) لعام 2025.

يسعى قانون BRCA إلى استثناء مطوري البرمجيات غير الحافظة (non-custodial) من تصنيفهم كمحولين للأموال (money transmitters)، وهو تصنيف ينطوي على التزامات تنظيمية مشددة.

وجاء في البيان:

"من المهم جدًا التذكير بأن المطورين الذين يصممون برمجيات لامركزية من نظير إلى نظير، ومزودي البنية التحتية الذين يديرون الشبكات اللامركزية، لا يشبهون المؤسسات المالية التقليدية، ولا يجب معاملتهم على هذا الأساس".

يهدف قانون CLARITY، الذي قُدم في أواخر مايو، إلى إعادة تعريف صلاحيات لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) فيما يخص الأصول الرقمية. أما قانون BRCA، فقد أعيد تقديمه الشهر الماضي من قبل النائبين توم إمير وريتشي توريس.

المصدر: DeFi Education Fund

كما أشار نيراج أغراوال، مدير الاتصالات في Coin Center، إلى أن من أولويات المجموعة كذلك "مراقبة أي محاولات لإضافة متطلبات رقابة غير دستورية" على قطاع العملات الرقمية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، طالبت جماعات الضغط ذاتها الكونغرس بالإسراع في تمرير قانون تنظيم العملات المستقرة، محذّرة من إدخال تعديلات قد تعرقل تبنيه.

تحول في موقف الجهات التنظيمية الأمريكية

شهدت الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة تغيرًا في نهجها تجاه قطاع العملات المشفرة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ففي 3 يونيو، قال رئيس لجنة الأوراق المالية الجديد، بول أتكينز، أمام مجلس الشيوخ، إن "عصر التنظيم من خلال الإجراءات العقابية قد انتهى"، مؤكدًا أن الهيئة ستتعاون مع الجهات الفاعلة في القطاع قبل إصدار أي قوانين جديدة.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل على ترشيح براين كوينتينز، الذي اختاره ترامب لرئاسة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). وقد كشف كوينتينز عن امتلاكه أصولًا بقيمة 3.4 ملايين دولار، تشمل عملات مشفرة.