Yuga Labs تسعى لاستبدال DAO عملة ApeCoin الكيانيّة الجديدة "ApeCo"

تام شمس - الجمعة 6 يونيو 2025 02:25 مساءً - تسعى Yuga Labs إلى إعادة هيكلة نظام ApeCoin بالكامل من خلال اقتراح يقضي بإغلاق منظمة الحكم اللامركزي الحالية (DAO) واستبدالها بكيان إداري جديد يُدعى "ApeCo".

في مقترح تحسين جديد لعملة ApeCoin مُرمزة (AIP)، أوضح الرئيس التنفيذي لـ Yuga Labs، غريغ سولانو، أن DAO لعبت دورًا محوريًا في دفع المشروع خلال مراحله الأولى، لكنها أصبحت لاحقًا غير فعالة وتُعيق التنمية الحقيقية.

وقال سولانو: "ما بدأ بوعدٍ كبير تحوّل إلى مسرحية حُكم بطيئة، صاخبة، وغالبًا غير جادة"، مضيفًا أن "الكثير من الموارد ضاعت في مقترحات استعراضية ومبادرات منخفضة التأثير".

وأكد أن المرحلة القادمة من تطوير ApeCoin تتطلب تركيزًا أوضح، وتنفيذًا أسرع، ونموذج تشغيل أكثر احترافية، مضيفًا على منصة X:

"الناس يريدون إنهاء DAO الخاصة بـ ApeCoin، وهذا الاقتراح يحقق ذلك تمامًا. لقد حان الوقت لكي يتولى كيان أنحف وأسرع زمام الأمور."

المصدر: Greg Solano

Yuga تقترح تصفية كاملة لنظام DAO

ينص الاقتراح على إنهاء كامل لنظام الحوكمة اللامركزي، بما يشمل إلغاء جميع حقوق التصويت الخاصة بحاملي التوكن، وإبطال جميع المقترحات السابقة (AIPs)، وحل المجموعات العاملة والنظام الانتخابي.

وسيتم نقل أصول DAO والتي تشمل توكنات APE، والملكية الفكرية، والعقود الذكية، والبنية التحتية إلى الكيان الإداري الجديد ApeCo.

وأوضح سولانو أن ApeCo ستضع معايير أكثر صرامة لتمويل المبادرات، وستعتمد نهجًا أكثر انضباطًا في اختيار المشاريع المؤهلة للدعم.

وسيتم تأسيس الكيان الجديد مباشرة من قبل Yuga Labs، وسيتولى دعم المطورين البارزين، إلى جانب تعزيز مشاريع النظام البيئي مثل ApeChain وBored Ape Yacht Club (BAYC) وOtherside.

وكتب سولانو: "نحن نبني أفضل شبكة في عالم الكريبتو، ونوسع العلامة التجارية الأكثر شهرة في عالم NFT. ينبغي أن تكون ApeCoin المحرك الاقتصادي لذلك المستقبل."

دعم ملحوظ من مجتمع ApeCoin

حظي الاقتراح بردود فعل إيجابية في الغالب من مجتمع ApeCoin، حيث رحب العديد من الأعضاء بالتحول نحو هيكل أكثر تركيزًا. المستخدم TheDonDiablo777 علّق قائلًا: "أدعم هذا بالكامل وسعيد لرؤيته قيد التنفيذ."

أما العضو "Apewhale"، فقد أشار إلى حالة الإرهاق من نموذج DAO وعدم كفاءته، قائلاً: "إرهاق DAO أمر حقيقي. ApeCo تبدو كإعادة ضبط نحتاجها بشدة: عمليات أوضح، قيادة أقوى، ومع ذلك مساحة للمجتمع للفوز. لنُعد البناء بذكاء."

لكن لم يكن الجميع على وفاق مع هذا التحول. حيث رفض العضو "Lanzer" الاقتراح، واصفًا إياه بأنه "صورة سلبية" لـ Yuga Labs ورئيسها التنفيذي. وانتقد أسلوب عرض الاقتراح ورفض الاعتراف بفشل DAO.

وقال: "لا أعتقد أن DAO الخاصة بـ ApeCoin يجب أن يتم استيعابها من قبل Yuga"، معبرًا عن قلقه من تسلسل الأحداث الذي أدى إلى تقديم الاقتراح.