تدفقات خارجة من صناديق بتكوين المتداولة بفعل خلاف ترامب وماسك وتحوّل المؤشر إلى "الخوف"

تام شمس - الجمعة 6 يونيو 2025 02:25 مساءً - شهدت صناديق البتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) في الولايات المتحدة تراجعًا ملحوظًا، وسط تدهور في المزاج العام بسبب الخلاف المتصاعد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك

فبعد تعافٍ قصير في 3 و4 يونيو، سجّلت صناديق البتكوين الفورية تدفقات خارجة جديدة يوم الخميس، بلغت 278 مليون دولار، وفقًا لبيانات SoSoValue.

وجاءت هذه التدفقات مع انقلاب مؤشر "الخوف والطمع" الخاص بالعملات الرقمية من "الطمع" إلى "الخوف" في 6 يونيو، على الأرجح نتيجة القطيعة العلنية في العلاقة السابقة بين ترامب وماسك، والتي تجلت في سلسلة منشورات نارية على وسائل التواصل الاجتماعي.

مؤشر الخوف والطمع في العملات الرقمية ينقلب إلى "الخوف" بعد أكثر من شهر من المزاج الإيجابي. المصدر: Alternative.me

ولم يقتصر هذا التغيير في المزاج على سوق العملات الرقمية، إذ تأثر عدد من المستثمرين أيضًا بالخلاف. فقد تراجعت أسهم تسلا (TSLA) بنسبة 14%، بينما انخفضت أسهم شركة ترامب ميديا (DJT) بنسبة 8%، وفقًا لبيانات TradingView.

صناديق بتكوين تواجه صعوبات متواصلة

تأتي هذه التدفقات الخارجة بعد يومين من التعافي، أعقبا موجة تدفقات خارجة من 29 مايو إلى 2 يونيو، بلغت 1.2 مليار دولار خلال ثلاثة أيام تداول فقط.

وسجّلت المنتجات المتداولة عالميًا المرتبطة بالبتكوين تدفقات خارجة بقيمة 8 ملايين دولار خلال الأسبوع الماضي، في حين استقطبت المنتجات المرتبطة بالإيثر (ETH) تدفقات داخلية بلغت 321 مليون دولار.

تدفقات صناديق البتكوين الفورية من 29 مايو إلى 5 يونيو 2025. المصدر: SoSoValue

وبحسب SoSoValue، تصدّر صندوق ARK 21Shares التابع لشركة ARK Invest الخسائر يوم 5 يونيو، بتدفقات خارجة بلغت 102 مليون دولار، ولم يشهد أي من الصناديق تدفقات داخلة في ذلك اليوم.

صناديق الإيثر تواصل الجذب رغم الاضطرابات

في الوقت الذي عانت فيه صناديق بتكوين من تدفقات خارجة، واصلت صناديق الإيثر استقبال التدفقات الداخلة يوم الخميس.

ووفقًا لـ SoSoValue، سجّلت صناديق الإيثر الفورية في الولايات المتحدة تدفقات داخلة بقيمة 11.3 مليون دولار يوم 5 يونيو، ما يمثل 14 يومًا متتاليًا من التدفقات الإيجابية. ومع ذلك، انخفضت هذه التدفقات مقارنة بـ 56.9 مليون دولار يوم 4 يونيو، و109.4 مليون دولار يوم 3 يونيو. تدفقات صناديق الإيثر الفورية من 28 مايو إلى 5 يونيو 2025. المصدر: SoSoValue

وقد جذبت منتجات الإيثر المتداولة اهتمامًا متزايدًا وسط تحسّن أساسيات الشبكة وقوة أسواق العقود الآجلة لـ ETH.

وكانت شركة BlackRock أكبر مُصدر لصناديق الكريبتو في العالم قد اشترت إيثر بقيمة 50 مليون دولار يوم 3 يونيو، وفقًا لمنصة التحليلات Arkham.