حالات استخدام حقيقية تُظهر أن العقبات أمام تبني العملات الرقمية بدأت تتلاشى

تام شمس - الجمعة 6 يونيو 2025 12:51 مساءً - رغم عقود من الابتكار، لا تزال العملات الرقمية تُعاني من تحدٍ جوهري: سهولة الاستخدام. فرغم نضجها التقني، لا تزال رحلة المستخدم العادي مليئة بالعقبات. حتى عملية بسيطة كتحويل من عملة رقمية لأخرى قد تبدو كأنها متاهة: إعداد المحفظة، رسوم الغاز غير المتوقعة، واختيار الشبكة المناسب كلها عوامل قد تجعل أول معاملة هي الأخيرة.

المؤسسات تواجه مفارقة مشابهة: تقدّم العملات الرقمية لها مرونة كبيرة، لكنها غالبًا تأتي على حساب التعقيد التشغيلي، خاصة في إدارة المدفوعات العابرة للحدود والمنصات المتفرقة.

لكن في الوقت الذي تركز فيه معظم الصناعة على الابتكار على مستوى البروتوكولات، يحدث بعض من أبرز التقدّم في كيفية تفاعل المستخدمين مع العملات الرقمية يوميًا. وأظهرت أمثلة حقيقية حديثة أن تبسيط تجربة العملات الرقمية لا يتطلب إعادة اختراعها، بل إعادة التفكير في كيفية تقديمها.

من تسهيل عمليات التبديل في تيليغرام إلى تقليص وقت معالجة الرواتب في شركة تضم 50 موظفًا، تسلط هذه الأمثلة الضوء على تحوّل أوسع: البنية التحتية للعملات الرقمية تتطور لتقليل الاحتكاك.

إحدى الشركات التي تمكّن هذا التحول هي EMCD، وهي منصة تقنيات مالية في مجال العملات الرقمية، تقدم أدوات عملية مصممة لتناسب الاستخدامات الواقعية واحتياجات التشغيل الفعلي.

إضافة سهولة الاستخدام إلى البنية التحتية

تأسست EMCD كمجمع تعدين للبيتكوين، لكنها توسعت لتصبح منصة شاملة تخدم أكثر من 300,000 مستخدم حول العالم. ولا تزال عمليات التعدين التابعة لها من بين العشرة الأوائل عالميًا، وتمثل نحو 2% من معدل التجزئة الكلي لشبكة البيتكوين.

EMCD هو نظام بيئي متكامل يختص بتعدين العملات الرقمية وتشغيلها. المصدر: EMCD

لكن EMCD تجاوزت التعدين، إذ تقدم مجموعة من الأدوات التي تُبسط استخدام العملات الرقمية للأفراد والشركات، وتشمل محفظة متعددة العملات، وسوق تداول من شخص لآخر، وحسابات ادخار مدعومة بالعملات الرقمية (Coinhold)، وخدمة قروض دون الحاجة لفحص ائتماني. كما تتيح المنصة حلول دمج ذات علامة تجارية بيضاء للشركات الراغبة في تقديم خدمات التعدين أو البنية التحتية المالية تحت علامتها الخاصة.

وبينما يرتكز الابتكار في عالم الكريبتو غالبًا على المفاهيم المجردة، يرتبط نمو EMCD بحل التحديات اليومية، من onboarding المستخدمين إلى تحسين كفاءة العمليات التشغيلية. وتُظهر عدة تطبيقات واقعية كيف يُترجم هذا النهج إلى تأثير ملموس.

تبسيط أول عملية تبديل

واجهت محفظة رقمية داخل تيليغرام تضم أكثر من 10 ملايين مستخدم تحديًا مألوفًا: كثير من المستخدمين الجدد يسجلون دون تنفيذ أي معاملة.

لبناء تجربة أكثر فاعلية، طورت EMCD واجهة تبديل خفيفة مدمجة داخل تيليغرام، تتيح عمليات تبديل بين العملات الرقمية وكأنها إرسال رسالة.

تعمل الواجهة داخل WebView تيليغرام دون الحاجة إلى تسجيل أو تحويل خارجي أو إعدادات تقنية. ويمكن للمستخدمين الجدد إجراء عملية التبديل بنقرتين فقط باستخدام معرف تيليغرام الخاص بهم. وتدعم أكثر من 500 أصل رقمي، مع عرض أسعار شفاف دون رسوم خفية.

قامت EMCD بتبسيط تداول العملات الرقمية إلى خطوة واحدة فقط، مباشرةً داخل تطبيق تيليغرام. المصدر: EMCD

خلال 24 ساعة من الإطلاق، قفزت نسبة المستخدمين الجدد الذين أتموا عملية تبديل من 9% إلى 47%. وانخفض متوسط زمن تنفيذ أول معاملة بنسبة 72% إلى 1.8 دقيقة فقط. وتجاوز حجم التبديل الشهري 2.1 مليون دولار، وارتفعت نسبة الاحتفاظ بالمستخدمين بعد 30 يومًا من 35% إلى 82%. وقيّم أكثر من 1,200 مستخدم الميزة بـ 4.8 من 5 نجوم.

بدلًا من إعادة تعريف عملية التبديل، ركزت EMCD على إزالة العوائق المحيطة بها. وبالنسبة لمستخدمي تيليغرام، غيّر هذا التحسين البسيط نقطة الاحتكاك إلى لحظة استخدام سلسة.

أتمتة دفع الرواتب بالعملات الرقمية على نطاق واسع

في حين عالجت أداة التبديل عبر تيليغرام مشكلات المستخدم الفردي، ظهرت تحديات أخرى على مستوى الشركات، خصوصًا تلك التي تدير فرقًا كبيرة وموزعة.

واجهت إحدى الشركات التي تضم أكثر من 50 موظفًا تحديات كبيرة بعد اعتمادها نموذجًا مرنًا للدفع بالعملات الرقمية، حيث قضى فريقها المالي ساعات أسبوعيًا في إدارة الرواتب عبر خمس منصات تداول. ومع ازدياد حجم الفريق، تصاعدت التكاليف وتعقدت تقارير الأداء.

بعد التعرف على EMCD Payroll خلال فعالية صناعية، قامت الشركة بتجربة تكامل تجريبي. وفّر لهم النظام لوحة تحكم موحدة لإرسال الدفعات الجماعية بـ USDT وUSDC، وربطها بأنظمتهم الداخلية مثل Bitrix24 وPeopleForce. ومن خلال واجهات برمجة التطبيقات، تم إرسال المدفوعات من محفظة باردة وتسجيلها تلقائيًا لأغراض التدقيق والضرائب. وتم الاستغناء عن التحويلات اليدوية وتسويات نهاية الشهر.

في غضون أسابيع، انخفض وقت معالجة الرواتب من 14 ساعة إلى 20 دقيقة فقط أسبوعيًا، وتراجعت الرسوم الشهرية من 2,100 دولار إلى 190 دولارًا. كما تم القضاء على أخطاء الدفعات التي كانت تؤثر على 7% من التحويلات. وفي غضون ستة أشهر، وفّرت الشركة 37,800 دولار من التكاليف المباشرة، واستغنت عن دور محاسبي بدوام كامل، مما وفر 4,200 دولار إضافية شهريًا.

With EMCD integration, predictable pay increases team morale, reducing employee turnover. Source: EMCD

شركة PixelForge، وهي استوديو ويب في بوينس آيرس، واجهت مشكلات مشابهة بسبب تأخيرات البنوك والتضخم. وبالتحول إلى EMCD Payroll والدفع بـ USDT، وفّرت أكثر من 17,000 دولار شهريًا. وتدير الآن نظام رواتب آلي بالكامل كل أسبوعين.

هذه الحالات تُظهر أن العملات الرقمية تصبح أكثر قابلية للاستخدام المؤسسي عندما يتم تقليل التعقيدات التشغيلية وتحسين البنية المالية.

تحويل المكاسب العملية إلى تبني طويل الأمد

بينما تركز حالات الاستخدام الحالية على تقليل الاحتكاك، يشير خارطة طريق EMCD إلى هدف أوسع: تقريب العملات الرقمية من السلوك المالي اليومي.

أحد المنتجات القادمة هو مؤشر EMCD، الذي يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى محافظ رقمية مُدارة باحتراف، مما يبسط التعرض للأصول الرقمية دون الحاجة للتنقل في الأسواق. وفي الوقت نفسه، تستعد الشركة لإطلاق مشروع ترميز الأصول الواقعية (RWA) عبر ملكية مشتركة لعقارات في بالي من خلال الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

تشير الإطلاقات الأخيرة من EMCD إلى أن تبني العملات الرقمية لا يتطلب دائمًا ترقيات ضخمة للبروتوكولات. ففي بعض الأحيان، يمكن لتحسينات بسيطة في الأساسيات أن تُحدث تأثيرًا بالغًا.

في نظام بيئي لا يزال يُصارع مع سهولة الاستخدام، تؤكد هذه الجهود حقيقة بسيطة ودائمة: لا تحتاج العملات الرقمية إلى إعادة اختراع بل إلى جعلها عملية. وعندما تعمل، فإنها تدوم.

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