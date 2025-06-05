هونغ كونغ ترغب في الدخول والاستثمار في سوق مشتقات العملات المشفرة

تسعى “هونغ كونغ” إلى دخول سوق مشتقات العملات المشفرة، الذي تجاوز حجم تداوله 70 تريليون دولار في عام 2024، من خلال السماح بتداول هذه الأدوات للمستثمرين المحترفين.

وتهدف الخطوة، بحسب هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC)، إلى تنويع المنتجات المالية وتعزيز مكانة المدينة كمركز عالمي للأصول الرقمية.

أكدت الهيئة أن تقنين مشتقات العملات المشفرة سيسهم في تعزيز السيولة بالسوق الفوري ودعم استراتيجيات التحوط والرافعة المالية للمستثمرين ذوي الخبرة، مع التأكيد على أهمية إدارة المخاطر وتنفيذ الصفقات بطريقة منظمة وآمنة.

تُظهر بيانات “TokenInsight” أن حجم تداول المشتقات بلغ 21 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ4.6 تريليون دولار في السوق الفوري.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لتوسيع نطاق الأصول الافتراضية في هونغ كونغ، التي بدأت بترخيص خدمات الإيداع ومنصات تداول العملات المشفرة، إضافة إلى السماح بتداول صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) في نهاية 2023.

أوضح “كريستوفر هوي”، وزير الخدمات المالية والخزانة أن هذه المبادرات ساهمت في تنويع المنتجات المالية وتعزيز مكانة هونغ كونغ كسوق رائدة في آسيا لصناديق الاستثمار المتداولة.

كما قامت الهيئة بإدخال نظام ترخيص مبسط للمنصات الرقمية، ما يسهّل دخول مزيد من الشركات إلى السوق في إطار تنظيمي أكثر مرونة.

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