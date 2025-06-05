تحركات مثيرة للجدل: هل يُخطط فريق "ترامب" لتصفية عملات TRUMP بعد تراجع السعر؟

أثار تقرير صادر عن “Lookonchain” تساؤلات جديدة حول نوايا فريق الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بشأن العملة الرقمية “TRUMP”، بعد أن كشفت بيانات على الشبكة عن تحويل ما يقارب 47 مليون دولار من العملات إلى منصات تداول بارزة مثل بينانس وكوين بيس.

ويُعتقد أن المحفظة المرتبطة بهذه التحركات تعود لفريق “ترامب” الرسمي أو لأطراف قريبة منه.

رغم أن نقل الأصول إلى منصات التداول لا يُعد تأكيد مباشر على نية البيع، إلا أنه يُفسَّر غالبا كمؤشر على استعداد محتمل للتصرف في الأصول، خاصة عندما يكون المرتبطون بها أطرافا رئيسية في المشروع.

هذا السلوك ليس جديد، إذ قام الفريق سابقا بعدة تحويلات مشابهة، لا سيما في أبريل، بالتزامن مع ارتفاع سعر العملة بعد إعلان “ترامب” عن عشاء خاص حضره كبار حاملي العملة.

الحدث، الذي أقيم في 22 مايو في أحد ملاعب ترامب للغولف، كان متاحا فقط لأفضل 220 حامل للعملة، وقد تزامن مع ذروة في النشاط التسويقي والتجاري حول العملة، ما دفع بعض السياسيين من الحزب الديمقراطي للمطالبة بالتحقيق في العلاقة بين الحدث والتقلبات في سعر العملة.

“ترامب” من جهته واصل إنكار أي استفادة مباشرة من العملة، رغم الضجة المتزايدة، وحتى عندما طُرح عليه السؤال مباشرة من مراسلة “NBC News”.

شهد سعر العملة صعود سريع بعد الإعلان عن العشاء، حيث ارتفعت قيمة العملة إلى نحو 16 دولار، لكنها لم تصمد طويلا.

حيث انخفض السعر تدريجيا، ليسجل السوق خسارة أسبوعية بنسبة 13%، ويستقر حاليا عند أقل من 11 دولار، ما يثير احتمالات بأن فريق “ترامب” يُجري عمليات تصفية تدريجية في ظل تراجع الزخم حول المشروع.

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