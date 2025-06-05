شركة "Circle" تجمع 1.1 مليار دولار في طرحها العام الأولي

جمعت شركة “Circle”، المُصدرة لعملة USDC المستقرة، نحو 1.1 مليار دولار في طرحها العام الأولي، متجاوزة التوقعات بشكل ملحوظ.

يأتي هذا التطور بينما يناقش الكونغرس الأمريكي تشريعات تنظم سوق العملات المستقرة، مما يمنح هذه الخطوة بعدا استراتيجيا.

وفقا لتقرير “بلومبرغ”، تجاوز الطلب على الأسهم المعروضة 25 ضعف الكمية المطروحة، ما يشير إلى إقبال واسع من المستثمرين.

وكانت “Circle” قد خططت لجمع 896 مليون دولار كحد أقصى وفق النطاق السعري المعلن سابقا بين 27 و28 دولار للسهم، مع طرح 32 مليون سهم مقارنة بـ24 مليون في الطرح الأولي.

وقد خصصت معظم هذه الأسهم لمستثمرين ينوون الاحتفاظ بها طويلا.

تُظهر بيانات “CoinGecko” أن USDC تستحوذ على نحو 29% من سوق العملات المستقرة حتى مارس الماضي، بينما يُقدَّر تقييم “Circle” السوقي بنحو 6.2 مليار دولار، ويرتفع إلى 7.2 مليار دولار عند احتساب خيارات الأسهم وحقوق الاكتتاب.

يتوقع أن يتم تسعير الطرح في نيويورك مساء الأربعاء، على أن يبدأ التداول تحت رمز CRCL في بورصة نيويورك وتولت مؤسسات “JPMorgan Chase” و”Citigroup” و”Goldman Sachs” دور متعهدي الاكتتاب.

حظي الطرح باهتمام من مؤسسات كبرى، حيث أبدت ARK نية شراء أسهم بقيمة 150 مليون دولار، فيما تخطط بلاك روك للاستحواذ على 10% من إجمالي الطرح.

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