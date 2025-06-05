عام 2025 الصامت: مؤسسات كبرى تُعيد تشكيل سوق الكريبتو بهدوء

شهد عام 2025 تباطؤ ملحوظ في أداء البيتكوين، ما دفع البعض لوصفه بعام ممل إلا أن محللين يرون في هذا الهدوء السطحي تحول جوهري في البنية الأساسية لسوق العملات المشفرة.

أشارت شركة “سوان” للخدمات المالية إلى أن الدورة الحالية للبيتكوين تختلف عن سابقاتها، حيث يفترض أن تكون هذه المرحلة الأخيرة من دورة الأربع سنوات المعروفة، ومع ذلك تُسجّل مستويات شراء غير مسبوقة من قبل المؤسسات، في وقت يفقد فيه السعر الزخم ويثير الملل لدى المتداولين الأفراد.

ووفقا للمحللين، فإن طبيعة السوق تتغير بهدوء، حيث يغادر المستثمرون قصيرو الأجل، ليحل محلهم مستثمرون مؤسسيون كبار مثل “بلاك روك” و”فيديليتي”، بالإضافة إلى كيانات تسعى لبناء مراكز استراتيجية طويلة الأمد.

هؤلاء المشترون الجدد لا ينوون البيع، ما يشير إلى انتقال العملة نحو أياد أقوى وأكثر التزاما.

أكد “مايكل سايلور”، أحد أبرز الداعمين لبيتكوين هذا التوجه بقوله إن السوق يشهد خروج مستثمرين غير ملتزمين ودخول فئة جديدة من حاملي الأصل على المدى الطويل.

ويُنظر إلى هذا التحول على أنه إعادة تموضع هيكلية، تنقل بيتكوين من أداة مضاربة إلى أصل دائم في الميزانيات المؤسساتية.

كما شدد المحللون على دور التحولات الديموغرافية، حيث يختار جيل الألفية البيتكوين كأداة استثمارية مفضلة، في سياق يشهد تراجع الثقة بالأدوات المالية التقليدية، ووسط مخاوف الاقتصاد الكلي مثل ضعف الدولار وارتفاع عوائد السندات.

هذا التغير البنيوي قد يُمهد لانفجار سعري مستقبلي، خاصة في ظل تقلص المعروض من البيتكوين القابل للتداول، وهو ما وصفه المحللون بالحركة النهائية.

من جانبها، أكدت شركة “Glassnode” وجود انحراف واضح في نشاط السوق باتجاه المستثمرين المؤسساتيين خلال الأشهر الستة الماضية، ما يعكس تغير عميق في هيكل الملكية.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات “CryptoQuant” تزايد في عدد حيتان البيتكوين الجدد، الذين يتمتعون بمعدل احتفاظ قصير الأجل، لكنهم يتراكمون بوتيرة غير مسبوقة، ما يعزز من احتمالات الصعود في حال اختراق مستوى المقاومة لمستوى 108,000 دولار.

حاليا، تظل البيتكوين مستقرة حول 105,000 دولار، وسط تداول عرضي ضيق النطاق.

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