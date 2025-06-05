تراجع أسعار العملات الرقمية البديلة مع فقدان سعر البيتكوين لمستوى 105 ألف دولار

تراجعت أسعار العملات الرقمية مجددا مع استمرار ضعف أداء البيتكوين، حيث فشل سعر العملة في الحفاظ على مستوى 105,000 دولار.

حيث سجلت العملة انخفاض طفيف خلال 24 ساعة الماضية، مستقرة دون مستوى 105 ألف دولار، مما ساهم في زيادة الضغط على السوق ككل، وخاصة على العملات البديلة.

شهد السوق قبل أسبوعين موجة صعود قوية بلغت خلالها بيتكوين ذروتها التاريخية متجاوزة 112,000 دولار بمناسبة “يوم بيتزا بيتكوين”، لكنها لم تصمد طويلا.

بعدها تراجع السعر تدريجيا ليستقر أولا عند 110,000 دولار، ثم تعرض لهبوط حاد نهاية الأسبوع الماضي، حيث انخفض إلى 103,100 دولار، وهو أدنى مستوى خلال 12 يوم.

ورغم محاولات التعافي المتكررة نحو 106,000 دولار، لم تنجح أي منها، ليستقر السعر حاليا دون 105,000 دولار.

تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للبيتكوين إلى نحو 2.080 تريليون دولار، رغم تعافي هيمنتها النسبية على السوق إلى 61%.

في المقابل، تعرضت العملات البديلة لخسائر أوسع نطاقا.

سجلت العملة الرقمية أفالانش (AVAX) انخفاض تجاوز 5%، واقتربت من مستوى 20 دولار. كما تراجعت عملة UNI بالنسبة ذاتها، بينما هبطت XMR بأكثر من 8%.

عملات مثل HYPE وDOGE وLINK سجلت أيضا أداء ضعيف، في حين انخفضت ADA وSUI وXRP بما يصل إلى 2%.

وبذلك، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بأكثر من 30 مليار دولار خلال يوم واحد، لتستقر دون 3.410 تريليون دولار.

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