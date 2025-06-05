شركة إدارة الصناديق الأوروبية APS تستثمر 3.4 ملايين دولار في عقارات مُرمّزة عبر منصة MetaWealth

تام شمس - الخميس 5 يونيو 2025 02:19 مساءً - أصبح مدير الصناديق الأوروبي الشامل APS أول مستثمر مؤسسي يستحوذ بشكل مباشر على أصول عقارية مُرمّزة عبر منصة MetaWealth للاستثمار القائم على البلوكشين، وفقًا لإعلان رسمي شاركته الشركة مع Cointelegraph.

وتُدير APS أصولًا تفوق قيمتها 12 مليار يورو (13.7 مليار دولار)، وقد استثمرت 3 ملايين يورو (3.4 ملايين دولار) في سندات مُرمّزة مرتبطة بعقارين سكنيين في إيطاليا مدرجين على منصة MetaWealth، وهما:

Fo.Ro Living Rome وPorta Pamphili Rome. وقد قُسّمت قيمة الاستثمار بالتساوي إلى 1.5 مليون يورو لكل عقار.

وبحسب الشركة، فإن APS استحوذت على نفس الأصول المُرمّزة المتاحة للمستثمرين الأفراد. وقد تم تنفيذ وتسجيل عملية شراء السندات على البلوكشين، مما يعزز من الشفافية وقابلية البرمجة في العملية الاستثمارية.

وقال ميهاي بوب، مدير في APS:

"الترميز يُعد تحولًا جوهريًا في عالم الاستثمار، حيث يوفر سيولة أعلى وعمليات أكثر سلاسة، مع الحفاظ على الامتثال الأمني والتنظيمي."

Fo.Ro Living Rome. المصدر: MetaWealth

MetaWealth تُرمّز العقارات الأوروبية

تأسست منصة MetaWealth في عام 2023، وهي تختص بترميز العقارات في عموم أوروبا، مما يتيح الملكية الجزئية والتحويل الفوري لرموز العقارات.

وقد شملت العقارات المُرمّزة عبر المنصة كُلًّا من رومانيا، إسبانيا، اليونان، وإيطاليا، وتم تنفيذ عمليات ترميز تجاوزت قيمتها 50 مليون دولار حتى الآن.

ويمثل كل رمز في MetaWealth حصة ملكية جزئية، تتيح للمستثمرين المؤسسيين والأفراد تداول حصصهم العقارية خلال ثوانٍ.

وقال عمرو العدوي، الرئيس التنفيذي لـMetaWealth:

"هذا الاستثمار يعزز الثقة في هذا المجال، ويمثّل مصدرًا مهمًا للسيولة، كما يوسّع من إمكانية الوصول إلى الأصول الواقعية لكل من العملاء والمؤسسات."

وأشارت MetaWealth إلى أنها أصبحت الآن ضمن أفضل 10 منصات عالمية لترميز الأصول الواقعية (RWA)، ولديها مستخدمون من 23 دولة حول العالم.

ترميز الأصول يكتسب زخمًا عالميًا

شهد مجال ترميز الأصول الواقعية مؤخرًا موجة متسارعة من الاهتمام من قبل مؤسسات التمويل التقليدي واللاعبين في قطاع الكريبتو على حد سواء.

في 30 أبريل، قدّمت شركة BlackRock طلبًا لإنشاء فئة أسهم قائمة على البلوكشين لصندوقها Treasury Trust البالغ حجمه 150 مليار دولار، ما يسمح بعكس ملكية المستثمرين على دفتر أصول رقمي.

في نفس اليوم، كشفت Libre عن خطط لترميز 500 مليون دولار من ديون تطبيق Telegram من خلال صندوق سندات جديد.

وفي 1 مايو، وقّعت مجموعة MultiBank اتفاقية ترميز بقيمة 3 مليارات دولار مع شركة العقارات الإماراتية MAG ومزود البلوكشين Mavryk.