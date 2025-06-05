سوق ترميز الأصول الواقعية ينمو بنسبة 260% في عام 2025 مع اتجاه الشركات لتنظيم العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 5 يونيو 2025 02:19 مساءً - شهد ترميز الأصول الواقعية (RWAs) قفزة كبيرة في النصف الأول من عام 2025، مع دفع وضوح التنظيمات إلى تبنٍ أوسع للمنتجات المالية القائمة على تقنية البلوكشين.

ويشير مصطلح "ترميز الأصول الواقعية" إلى تحويل الأصول المالية والمادية إلى رموز على دفتر البلوكشين الثابت، ما يوسع من إمكانية وصول المستثمرين إلى هذه الأصول وفرص تداولها.

قفزت قيمة سوق الأصول المُرمّزة بأكثر من 260% في النصف الأول من عام 2025، متجاوزةً حاجز 23 مليار دولار، بعد أن كانت 8.6 مليارات دولار فقط في بداية العام، وفقًا لتقرير بحثي صادر عن منصة Binance Research ومُشارك مع Cointelegraph.

وتصدّر "الائتمان الخاص المُرمّز" طفرة السوق، مستحوذًا على حوالي 58% من الحصة السوقية، تليه سندات الخزانة الأمريكية المُرمّزة بنسبة 34%.

وقال التقرير: "مع ازدياد وضوح الأطر التنظيمية، يبدو أن هذا القطاع مهيأ لمزيد من النمو وزيادة مشاركة كبار اللاعبين في السوق".

الرسم البياني للقيمة الإجمالية لسوق الأصول الواقعية المُرمّزة. المصدر: Binance Research

ورغم أن الأصول الواقعية لا تخضع حتى الآن لإطار تنظيمي مخصص وتُعتبر أوراقًا مالية وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، إلا أن القطاع يستفيد من التطورات التنظيمية الأوسع في مجال العملات المشفرة.

ففي 29 مايو، أصدرت لجنة SEC توجيهات جديدة بشأن خدمات تحصيص العملات المشفرة، وهو تطور اعتبرته الصناعة خطوة نحو "تنظيم أكثر عقلانية"، ووصِف بأنه انتصار مهم، بحسب أليسون مانجيرو، رئيسة سياسة التحصيص في مجلس الابتكار في مجال العملات المشفرة.

وتترقب الصناعة تصويتًا كاملاً في مجلس الشيوخ على مشروع قانون "GENIUS" الذي يهدف إلى وضع قواعد واضحة لتوثيق الضمانات خلف العملات المستقرة.

وأشار محللون آخرون إلى أن فترات التماسك المؤقت في سعر البيتكوين (BTC) دفعت نمو سوق الأصول المُرمّزة، لكونها خيار استثماري أكثر أمانًا مع عائد متوقع.

القلق المؤسسي يدفع الشركات نحو إضافة البيتكوين إلى ميزانياتها

تجددت "فومو" الشركات أي الخوف من تفويت الفرصة مما يدفع عددًا متزايدًا من الشركات إلى اعتماد البيتكوين كجزء من خزائنها المؤسسية.

وبحسب بيانات موقع BitcoinTreasuries.NET، فإن ما لا يقل عن 124 شركة عامة تحتفظ الآن بعملة بيتكوين ضمن ميزانياتها العمومية.

البيتكوين في خزائن الشركات. المصدر: BitcoinTreasuries.NET

ورغم أن فصل الصيف قد يشهد تباطؤًا عامًا في نشاط السوق، إلا أن الظروف الاقتصادية الكبرى والتطورات التنظيمية ستكون العامل الحاسم في وتيرة تبني الشركات للبيتكوين، بحسب متحدث باسم Binance Research.

البيتكوين ضمن خزائن الشركات (BTC in corporate treasuries). المصدر: BitcoinTreasuries.NET.

وأضاف المتحدث: "تعتمد الشركات في تبنيها للبيتكوين على استراتيجيات طويلة الأجل لإدارة الميزانية، وتنويع الخزينة، وجمع رأس المال".

وأشار الباحثون أيضًا إلى أن المنظور الاستثماري طويل الأجل سيظل المحرك الرئيسي لاعتماد الشركات للبيتكوين، أكثر من تأثيرات السيولة القصيرة الأجل أو ديناميكيات السوق الموسمية.