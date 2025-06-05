مؤسسة إيثريوم: الأشهر الـ18 المقبلة "محورية" في ظل سياسة خزانة جديدة

تام شمس - الخميس 5 يونيو 2025 02:19 مساءً - أوضحت المؤسسة أن التكاليف التشغيلية السنوية كنسبة مئوية من خزانة المؤسسة وعدد سنوات "التمويل المتوقع" (Runway) سيتم تقييمها بانتظام، مع أخذ ديناميكيات السوق ومدخلات المجتمع في الاعتبار، لضمان اتساق العمليات قصيرة الأجل مع الاستراتيجية طويلة الأجل.

وقالت المديرة في المؤسسة، هسياو-وي وانغ، في 4 يونيو:

"تُظهر هذه السياسة قناعتنا بأن عامي 2025–2026 سيكونان على الأرجح مفصليين لمستقبل إيثريوم، ويستدعيان تركيزًا أكبر على الإنجازات الحاسمة."

وأشارت وانغ إلى أن المؤسسة تملك حاليًا تمويلًا يغطي فقط 2.5 عام، ما يضع الأشهر الـ18 المقبلة في قلب مسار حاسم لإعادة توجيه الموارد وتعزيز الدعم للنظام البيئي.

جاء هذا التحديث في أعقاب رد فعل غاضب من المجتمع بسبب مبيعات إيثر غير متوقعة نفذتها المؤسسة في الأشهر الماضية، والتي اعتبرها بعض النقّاد تقوض الثقة في المؤسسة.

المصدر: Ethereum Foundation

ولتأكيد التزامها بالشفافية، قالت المؤسسة إنها ستنشر تقارير ربع سنوية وسنوية توضح موجوداتها من الأصول، وأداء استثماراتها، وأي تطورات مهمة خلال كل فترة.

وبحسب بيانات 31 أكتوبر، بلغ إجمالي خزانة المؤسسة حوالي 970.2 مليون دولار، منها 788.7 مليون دولار في أصول مشفّرة، و181.5 مليون دولار في أصول غير مشفّرة. وكانت أكثر من 81% من هذه الأصول على شكل إيثر. ومنذ ذلك الحين، تراجع سعر ETH بنحو 1.8%، وفقًا لبيانات CoinGecko.

انخراط أكبر في التمويل اللامركزي (DeFi)

أكدت المؤسسة أنها تهدف إلى "تحقيق عوائد مقبولة" من أصول الخزانة عبر الانخراط في بروتوكولات التمويل اللامركزي المفتوحة (permissionless) والتي تتمتع بالثبات (immutability) وخضعت لتدقيق أمني دقيق.

وتسعى هذه الاستراتيجية إلى دعم بروتوكولات تُجسد ما وصفته المؤسسة بـ"مبادئ ديفي-بانك Defipunk" وتعزز في الوقت ذاته من قوة خزانتها المالية.

وفي فبراير، خصصت المؤسسة 45,000 إيثر بقيمة 120 مليون دولار حينها لنشرها في بروتوكولات DeFi مختلفة. ووفقًا لمؤسس Aave، ستاني كوليتشوف، قامت المؤسسة بالفعل بإيداع إيثر واقتراض 2 مليون دولار من عملة GHO المستقرة عبر بروتوكول الإقراض Aave.

كما تلقت بروتوكولات أخرى مثل Spark وCompound دعمًا مباشرًا من المؤسسة.

تاريخيًا، تجنبت مؤسسة إيثريوم دعم بروتوكولات محددة حفاظًا على الحياد المؤسسي، إلا أن هذا الحياد قوبل بانتقادات من بعض مطوري النظام البيئي مثل مؤسس Infinex، كاين وورويك، الذي اتهم المؤسسة بأنها "معادية للتمويل اللامركزي".

وفي 2 يونيو، أعلنت المؤسسة عن إعادة هيكلة لفريق التطوير الداخلي، تضمنت تسريح بعض الأعضاء، دون الكشف عن عدد المتأثرين.

تأتي هذه الخطوات في وقت يتخلف فيه سعر إيثر عن أداء عملات مثل بيتكوين وسولانا في هذا الدورة الصاعدة، إذ لا يزال ETH أقل بنسبة 46.5% من ذروته التاريخية البالغة 4,878 دولارًا في نوفمبر 2021.