Cointelegraph وFINTECH.TV تعقدان شراكة استراتيجية لتعزيز تغطية صناعة العملات المشفّرة عالميًا

تام شمس - الخميس 5 يونيو 2025 02:19 مساءً - أمستردام، 4 يونيو 2025 – أعلنت Cointelegraph، أكبر منصة إخبارية في العالم متخصصة في العملات المشفرة وتقنية البلوكشين، عن إبرام شراكة إعلامية استراتيجية مع منصة FINTECH.TV العالمية، بهدف تعزيز تغطية الصناعة عبر قنوات البث المباشر والتلفزيوني.

بموجب هذه الشراكة، ستقدّم Cointelegraph تعليقات حصرية وتحليلات معمّقة في برنامج FINTECH.TV الأسبوعي "Market Movers: The Opening Bell"، الذي يُبث مباشرة من قاعة تداول بورصة نيويورك (NYSE). وستصل فقرة الكريبتو في البرنامج إلى ملايين المشاهدين شهريًا من خلال بث يومي يشمل 90 مطارًا وأكثر من 500,000 غرفة فندقية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

كما ستتعاون المؤسستان الإعلاميتان في تبادل المحتوى، بما يشمل مقابلات حصرية وأخبارًا عالية التأثير وحزمًا متعددة الوسائط لتحقيق الدخل، يتم توزيعها عبر قنوات النشر الخاصة بكل طرف.

تتمتّع FINTECH.TV بنفوذ واسع في النظام المالي العالمي، من خلال وجودها الميداني في بورصة نيويورك وعلاقاتها الوثيقة مع كبرى الشركات والمؤسسات المالية. ومن خلال هذه الشراكة، تسعى كوينتيليغراف إلى توسيع تغطيتها الإخبارية وبناء علاقات حصرية داخل الصناعة.

وقالت يانا بريخودشينكو، الرئيسة التنفيذية Cointelegraph:

"التغييرات التنظيمية في الولايات المتحدة تبشّر بمستقبل واعد لصناعة العملات المشفّرة. نطمح إلى إيصال صحافتنا المكتوبة عالية الجودة ومحتوانا المرئي إلى جمهور جديد من خلال شبكة FINTECH.TV الفريدة في البث التلفزيوني."

ومن جانبه، قال فينس موليناري، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ FINTECH.TV:

"تحظى Cointelegraph منذ سنوات بثقة واسعة كواحدة من أبرز المؤسسات الإخبارية في هذا القطاع. نحن متحمسون للعمل مع فريقهم والاستفادة من تحليلاتهم المتخصصة لتناول أبرز القصص أسبوعيًا."

وستشمل الشراكة أيضًا تعزيز محتوى FINTECH.TV المتعلق بالعملات المشفّرة عبر قنوات Cointelegraph على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتُعد FINTECH.TV منصة إعلامية عالمية موجهة إلى الجيل القادم من القادة الماليين والمبتكرين والمستثمرين. وتضم الاستوديو الرئيسي لها في بورصة نيويورك، إلى جانب تغطية إضافية من ناسداك وسوق أبوظبي العالمي (ADGM) ولندن. وتقدم المنصة محتوى مباشرًا وعند الطلب في مجالات التمويل والعملات الرقمية والذكاء الاصطناعي والاستدامة.