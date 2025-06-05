تقرير: جي بي مورغان تقبل صناديق ETF المرتبطة بالكريبتو كضمان للقروض

تام شمس - الخميس 5 يونيو 2025 02:19 مساءً - تخطط جي بي مورغان، أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، للسماح لعملائها في خدمات التداول وإدارة الثروات باستخدام الأصول المرتبطة بالعملات الرقمية كضمان للحصول على قروض، بحسب تقرير نشرته بلومبيرغ في 4 يونيو.

ومن المقرر أن تبدأ جي بي مورغان قريبًا بتقديم تمويل مقابل صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) المرتبطة بالكريبتو، بدءًا بصندوق iShares Bitcoin Trust التابع لشركة بلاك روك، والذي يُعد حاليًا أكبر صندوق بيتكوين فوري في الولايات المتحدة، بإجمالي أصول صافية يبلغ 70.1 مليار دولار، وفقًا لموقع Sosovalue.com.

كما ستأخذ البنك في الاعتبار حيازات العملاء من العملات الرقمية عند تقييم صافي الثروة، بحيث تُعامل الأصول الرقمية على غرار الأصول التقليدية عند تحديد مقدار ما يمكن للعميل اقتراضه مقابلها.

تُعد جي بي مورغان من بين البنوك الأمريكية التي تراهن على مبادرات الكريبتو لصالح بعض عملائها. ففي عام 2020، أطلقت عملة JPM Coin المستقرة المربوطة بالدولار، وفي عام 2024 كشفت عن امتلاكها حصصًا في عدة صناديق بيتكوين فورية.

وفي مايو الماضي، صرّح الرئيس التنفيذي للبنك، جيمي ديمون، أن البنك سيسمح قريبًا للعملاء بشراء البيتكوين، رغم استمراره في التشكيك في هذا الأصل، وقال مازحًا إن الاستثمار في البيتكوين يشبه التدخين:

"لا أظن أن عليك التدخين، لكنني أُدافع عن حقك في ذلك. وأنا أُدافع عن حقك في شراء البيتكوين."

إدارة ترامب تُخفّف القيود المفروضة على البنوك في قطاع الكريبتو

اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوات لتخفيف القيود المفروضة على البنوك والشركات العاملة في قطاع الأصول الرقمية. ففي أبريل 2025، سحب الاحتياطي الفيدرالي توجيهاته السابقة التي كانت تُثني البنوك عن الانخراط في أنشطة الكريبتو والعملات المستقرة.

وفي مايو، أكدت مكتب مراقبة العملة أن البنوك الأمريكية باتت قادرة الآن على التعامل مع الأصول الرقمية التي يحتفظ بها العملاء تحت الحراسة. وفي الشهر نفسه، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن بنوكًا أمريكية بدأت محادثات أولية لإطلاق عملة مستقرة جديدة.

كما أعلنت إدارة ترامب عن إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين ومخزون من الأصول الرقمية، إلى جانب دعمها لتمرير تشريعات تنظم العملات المستقرة في مجلس الشيوخ.