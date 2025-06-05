شركة Semler Scientific تعزز احتياطياتها من البيتكوين بإضافة 20 مليون دولار

تام شمس - الخميس 5 يونيو 2025 02:19 مساءً - كشفت شركة Semler Scientific، المتخصصة في تكنولوجيا المعدات الطبية، عن تعزيز استراتيجيتها المرتبطة بالبيتكوين من خلال استثمار جديد بقيمة 20 مليون دولار لشراء 185 بيتكوين (BTC) خلال الفترة من 23 مايو إلى 3 يونيو. وبذلك ترتفع حيازتها الإجمالية إلى 4,449 بيتكوين تم شراؤها بمتوسط سعر بلغ 107,974 دولارًا لكل وحدة.

ووفقًا لإيداع قدمته الشركة في 4 يونيو لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بلغ إجمالي استثماراتها في البيتكوين حتى الآن 410 ملايين دولار، وتُقدّر قيمتها السوقية بنحو 472.9 مليون دولار حتى 3 يونيو، ما يعكس عائدًا بنسبة 26.7% منذ بدء الشراء في مايو 2024.

وقد قامت Semler بعمليات شراء منتظمة للبيتكوين خلال العام الماضي، حيث أعلنت أيضًا في مايو عن إضافة 50 مليون دولار إلى احتياطياتها، بعد شرائها ما قيمته 10 ملايين دولار من البيتكوين بين شهري فبراير وأبريل.

سعر سهم Semler Scientific. المصدر: Google Finance

مع ذلك، يبدو أن استراتيجية البيتكوين لم تنجح في جذب اهتمام المستثمرين؛ فقد انخفضت أسهم الشركة بنسبة 37% منذ بداية عام 2025، وفقًا لبيانات Google Finance. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت أسعار أسهمها بنسبة 16% منذ إعلانها في 29 مايو 2024 عن تحولها نحو إنشاء احتياطي من البيتكوين.

شركات الاحتياطيات والتعدين المرتبطة بالبيتكوين تسجّل أداءً متباينًا

تشهد الشركات التي تراهن على البيتكوين في احتياطياتها نتائج متباينة في أسعار أسهمها خلال عام 2025. فقد ارتفعت أسهم شركة Strategy بنسبة 33% منذ بداية العام، بينما سجّلت شركة Metaplanet اليابانية قفزة بنسبة 265%.

وقد شهدت البيتكوين تقلبات حادة هذا العام، فبعد أن ارتفعت بنسبة 11.8% منذ بداية 2025 وحققت أعلى مستوى تاريخي عند 112,000 دولار، تراجعت لاحقًا إلى ما دون 77,000 دولار، متأثرةً بالتوترات التجارية العالمية والضبابية الاقتصادية.

ووفقًا لبيانات موقع BitcoinTreasuries.NET، تُقدَّر كمية البيتكوين المحتفظ بها في خزائن الشركات والمؤسسات حاليًا بنحو 3.4 مليون وحدة. وتشكل الصناديق المتداولة في البورصة والشركات العامة أكبر فئتين من حيث الحيازة، فيما تأتي الحكومات في المرتبة الثالثة.