شركة Circle تزيد حجم اكتتابها العام إلى 1.05 مليار دولار

تام شمس - الخميس 5 يونيو 2025 02:19 مساءً - قامت شركة Circle Internet Group, Inc.، المصدّر لعملة USDC المستقرة، بزيادة حجم اكتتابها العام الأولي للمرة الثانية، محددة سعر السهم عند 31 دولارًا ليصل إجمالي الطرح إلى 1.05 مليار دولار.

وأعلنت الشركة في 4 يونيو أنها ستطرح 34 مليون سهم عند الإدراج في بورصة نيويورك بتاريخ 5 يونيو. ويُذكر أن الشركة كانت قد حدّدت سابقًا نطاقًا سعريًا يتراوح بين 27 و28 دولارًا لـ32 مليون سهم، بعد أن رفعت عرضها الأولي الأصلي الذي شمل 24 مليون سهم بسعر بين 24 و26 دولارًا.

كما منحت Circle مديري الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء 5.1 مليون سهم إضافي.

Circle’s USDC is the second-largest stablecoin by market cap. Source: DefiLlama

ووفقًا لإيداع الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 2 يونيو، فإن التسعير الجديد يمنح Circle تقييمًا يبلغ 6.9 مليار دولار، استنادًا إلى أكثر من 220 مليون سهم قائم.

وبحسب الإيداع، لا تنوي Circle توزيع أرباح على المساهمين حاليًا، بل ستحتفظ بجميع الأموال المتاحة والأرباح المستقبلية (إن وُجدت) لتمويل التوسّع وتطوير الأعمال.

وأشار تقرير إلى أن شركة BlackRock العملاقة في إدارة الأصول تخطط للاستحواذ على حصة لا تقل عن 10٪ من أسهم Circle عند إدراجها.

وفي ظل العرض السابق البالغ سعر السهم فيه 27 دولارًا، كانت Circle ستجمع صافي عائدات قدرها 319 مليون دولار، منها 111 مليون دولار لتغطية الالتزامات الضريبية، بينما سيُستخدم الباقي للاستثمار في منتجات جديدة، والتوسع، والاستحواذات المحتملة.

المحاولة الثالثة لـCircle في طرح أسهمها

قدّمت Circle ملف الاكتتاب الأولي إلى هيئة الأوراق المالية في 1 أبريل، لكنها أوقفت خطتها مؤقتًا بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن تعريفات جمركية جديدة في 2 أبريل، ما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية وتأجيل العديد من الطروحات العامة.

وكانت الشركة قد حاولت الإدراج لأول مرة في عام 2021 عبر صفقة استحواذ مع شركة قابضة أيرلندية، لكنها لم تكتمل.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تقوم فيه شركات كريبتو أخرى بتوسيع عروضها العامة، مثل منصة eToro، التي رفعت حجم اكتتابها في مايو من 500 مليون إلى 620 مليون دولار.

وتفكر شركات أخرى في السير على خطى Circle؛ حيث تدرس بورصة Kraken إصدارًا عامًا محتملًا هذا العام، في حين أطلقت شركة BitGo المتخصصة في حفظ الأصول الرقمية منصة تداول عالمية خارج البورصة (OTC) تمهيدًا لاكتتاب محتمل لاحقًا هذا العام.

وكانت Coinbase أول شركة كريبتو كبرى تدرج أسهمها في الولايات المتحدة، حيث أُدرجت في بورصة ناسداك عام 2021.