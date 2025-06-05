لجنة مجلس الشيوخ تدرس ترشيح ترامب لرئاسة لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية

تام شمس - الخميس 5 يونيو 2025 02:19 مساءً - قد يصبح برايان كوينتنز، المفوّض السابق في لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، رئيسًا جديدًا للوكالة بعد أن رشحه الرئيس دونالد ترامب، وأُحيل ترشيحه إلى لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ.

وبحسب جدول أعمال لجنة الزراعة والتغذية والغابات بمجلس الشيوخ الأمريكي، من المقرر أن يمثل كوينتنز أمام اللجنة في جلسة استماع بتاريخ 10 يونيو للنظر في ترشيحه. وتأتي الجلسة بعد مغادرة المفوضتين سمر ميرسينجر وكريستي غولدسميث روميرو نهاية مايو، ما أدى إلى بقاء مقعدين فقط من أصل خمسة في اللجنة مشغولين بأعضاء حصلوا على تصديق مجلس الشيوخ، وذلك اعتبارًا من 1 يونيو.

من المتوقع أن تؤدي المصادقة المحتملة على كوينتنز إلى إعادة تشكيل كاملة لقيادة لجنة تداول السلع الآجلة. فقد غادر الرئيس السابق روستين بهنام الوكالة في فبراير، ومع مغادرة روميرو وميرسينجر، لم يتبقَ سوى الرئيسة المؤقتة كارولين فام والمفوضة كريستين جونسون، وقد أعلنتا بدورهما عن خطط لمغادرة المنصب بعد ترشيح كوينتنز و"في وقت لاحق من هذا العام" على التوالي.

وفي إطار التحضير لجلسة الاستماع، أفادت تقارير بأن كوينتنز أفصح عن امتلاكه لمصالح مالية في شركات متعلقة بالكريبتو والأسواق المالية تبلغ قيمتها نحو 3.4 ملايين دولار، مما قد يطرح تضارب مصالح محتمل في حال توليه رئاسة الهيئة التنظيمية. ويُتوقع على نطاق واسع أن يكون كوينتنز، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس السياسات العالمية لدى a16z Crypto، من الداعمين لصناعة الأصول الرقمية.

لجنة ترامب لـ CFTC في أقرب وقت ممكن عام 2026؟

وحتى تاريخ 4 يونيو، يُعد كوينتنز هو المفوض الوحيد الذي رشّحه ترامب للجنة CFTC خلال فترته الأخيرة. وإذا ما غادرت فام وجونسون بعد المصادقة على كوينتنز، فإن ذلك سيمنح الرئيس فرصة لإعادة تشكيل اللجنة بالكامل بأسماء يختارها.

تنص قواعد اللجنة على أنه لا يجوز أن يكون أكثر من ثلاثة مفوضين من نفس الحزب السياسي. وبما أن كوينتنز جمهوري، فهذا يعني أنه يمكن ترشيح عضوين إضافيين من الحزب الجمهوري وعضوين ديمقراطيين من قبل الرئيس. ويحتاج أي مرشح في اللجنة إلى الحصول على تصويت بالأغلبية في مجلس الشيوخ ليتم تعيينه لفترة مدتها خمس سنوات أو لإكمال فترة مفوض سابق.

وقد صرّحت فام بأنها تعتزم الانتقال إلى القطاع الخاص بعد مغادرتها، في حين أعلنت مفوضة أخرى نيتها التفرغ أكثر للدعوة إلى سياسات داعمة للكريبتو. أما ميرسينجر، فقد تولت رسميًا منصب الرئيس التنفيذي لجمعية البلوكتشين (Blockchain Association) في 2 يونيو.