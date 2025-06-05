روابط ترامب بعالم الكريبتو تُعقّد تشريعات الأصول الرقمية في الكونغرس

تام شمس - الخميس 5 يونيو 2025 02:19 مساءً - يبدو أن القيادة في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي (HFSC) لن تتمكن من التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن تنظيم الأصول الرقمية، في ظل تضارب محتمل في المصالح بين الرئيس دونالد ترامب وقطاع العملات المشفرة.

خلال جلسة استماع عُقدت في 4 يونيو، جددت العضوة الديمقراطية البارزة في اللجنة، ماكسين ووترز، مخاوفها من أن ترامب قد يستغل مشروع قانون "وضوح سوق الأصول الرقمية" (CLARITY Act) لتحقيق مكاسب شخصية من الكريبتو، ما لم يتم توضيح النقاط القانونية في النص التشريعي.

وأشارت النائبة عن ولاية كاليفورنيا إلى تقارير تفيد بأن ترامب استضاف عشاءً لمؤيديه من حملة عملته الميمية، حيث دفعوا نحو 148 مليون دولار لحضور الحدث، محذّرة من أن الرئيس قد يستخدم الهيكلية التنظيمية للسوق لإيداع أموال الأميركيين "في محفظته الرقمية".

وقالت ووترز:

"هذا القانون المعقد والمستعجل سيزيد من الأذى الواقع على المستثمرين، في سوق كريبتو تعج أصلًا بالمخاطر. فهو يُعفي بعض الأنشطة شديدة الخطورة من التنظيم، ويترك المواطنين دون أي جهة يلجؤون إليها حين تختفي أموالهم. كما يُعرّض أمننا القومي للخطر، ولا يتضمن أي عقوبات على مجرمي الكريبتو".

النائبة ماكسين ووترز تتحدث أمام المشرّعين الأمريكيين في 4 يونيو. المصدر: لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي.

ويُذكر أن قانون CLARITY، الذي طُرح في 29 مايو من قبل الجمهوريين بدعم من ثلاثة نواب ديمقراطيين، وُصف بأنه تشريع ثنائي الحزب يهدف إلى وضع قواعد واضحة لصناعة العملات المشفرة.

في المقابل، دعا عدد من النواب الديمقراطيين إلى فتح تحقيقات بشأن علاقات ترامب بمنصة "وورلد ليبرتي فاينانشل" (World Liberty Financial) المدعومة من عائلته، إلى جانب استثماراته الرقمية الأخرى، خاصةً مع دراسة الكونغرس لمشروعات قوانين تنظّم العملات المستقرة وتضع إطارًا هيكليًا للسوق.

وقال رئيس اللجنة، فرينش هيل، في الجلسة:

"لا يوجد حاليًا إطار تنظيمي فدرالي للأصول الرقمية. ولا تملك لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) حدودًا واضحة للولاية القضائية على الأصول الرقمية، ما يترك المستثمرين ورواد الأعمال في حالة من الغموض، ويُثبط الابتكار".

ولم يتطرق أي من الشهود المدعوين للجلسة، باستثناء واحد، إلى تضارب المصالح المحتمل للرئيس في تصريحاتهم الافتتاحية، بما فيهم الرئيس السابق للجنة CFTC روستين بنهام، والمفوض السابق في لجنة SEC إيليد رويسمان، والمستشارة القانونية في Uniswap Labs، كاثرين ميناريك.

وردًا على تساؤلات ووترز، قال الرئيس السابق للجنة CFTC تيموثي ماساد إن أنشطة ترامب في مجال الكريبتو تُشكل "وصمة" على الصناعة، وقد تثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وأضاف ماساد:

"لا يمكننا التأكد اليوم ما إذا كان الرئيس يتخذ قراراته بناءً على مصلحة أميركا، أم وفقًا لمصلحته الشخصية. علينا معالجة هذا الأمر. لا يمكننا المضي قدمًا في بناء إطار تنظيمي للصناعة إذا لم نواجه هذه المسألة".

وكانت ووترز قد قدمت في مايو مشروع قانون يحظر صراحةً على الرئيس ونائبه وأعضاء الكونغرس وعائلاتهم الانخراط في أنشطة معينة داخل صناعة الكريبتو. وقد تزامن ذلك مع عشاء ترامب الذي استضاف فيه داعمي عملته الميمية في ناديه للغولف. ورغم أن البيت الأبيض وصف الحدث بأنه "في وقته الشخصي"، فقد ألقى ترامب خطابًا من منصة تحمل شعار الرئاسة الأميركية.

وفي اليوم نفسه، عقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب جلسة منفصلة لمناقشة إطار تنظيمي للأصول الرقمية. وقالت عضوة اللجنة، أنجي كريغ، إن ترامب يُصعّب الجهود التشريعية، بسبب احتمالية استغلال معلومات غير علنية لتحقيق مكاسب شخصية من الكريبتو، بما في ذلك من خلال عملاته الميمية.

مشاريع قوانين الكريبتو قيد المراجعة في الكونغرس

يواجه كلٌّ من مشروع قانون GENIUS لتنظيم العملات المستقرة، المطروح في مجلس الشيوخ، ومشروع قانون هيكل السوق المطروح في مجلس النواب، معارضة من الديمقراطيين ومن نواب يطالبون بتضمين استثناءات واضحة تتعلق بعلاقات ترامب بالكريبتو.

وكان مشروع قانون GENIUS قد اجتاز تصويتًا حاسمًا في مايو، ما يتيح طرحه للتصويت في المجلس بالكامل، بينما لا يزال قانون CLARITY قيد الدراسة في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب حتى تاريخ 29 مايو.