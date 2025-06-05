أوكرانيا تعتقل رجلًا اخترق خوادم شركة استضافة دولية للتعدين

تام شمس - الخميس 5 يونيو 2025 12:50 مساءً - ألقت الشرطة الأوكرانية القبض على رجل بتهمة اختراق حسابات شركة استضافة دولية واستخدام خوادمها لتعدين العملات المشفرة، في ما يبدو أنه حالة من "الاختراق المعدني" (cryptojacking).

وأعلنت الشرطة الإلكترونية التابعة للشرطة الوطنية الأوكرانية في بيان صادر بتاريخ 4 يونيو أن الرجل البالغ من العمر 35 عامًا، والآتي من منطقة بولتافا، كان يُجري منذ عام 2018 عمليات فحص لاختبار ضعف الحماية الإلكترونية لعدد من الشركات الدولية، ويتمكن من الوصول غير المصرح به إلى خوادمها.

وجاء في البيان:

"على وجه التحديد، حصل المتهم على وصول غير قانوني إلى أكثر من 5,000 حساب تابعين لعملاء لدى شركة استضافة دولية تقدم خدمات تأجير الخوادم لتشغيل مواقع إلكترونية ومنصات رقمية مختلفة."

وبعد اختراق هذه الحسابات، قام المشتبه به بنشر آلات افتراضية ومعدّنين للعملات المشفرة بشكل غير مصرح به على خوادم الشركة وهي ممارسة تُعرف باسم "الاختراق المعدني" أو "cryptojacking".

يمكن للقراصنة سرقة موارد مثل القدرة الحاسوبية لاستخدامها في تعدين العملات المشفرة. المصدر: Cointelegraph

خسائر بملايين الدولارات

تقول الشرطة الأوكرانية إن هذا الاستخدام غير القانوني للموارد تسبب في خسائر للشركة تُقدَّر بأكثر من 185 مليون هريفنيا أوكرانية (حوالي 4.4 مليون دولار).

وأضافت الشرطة أن المتهم كان يُغيّر محل إقامته بين مناطق بولتافا وأوديسا وزابوروجيا ودنيبروبتروفسك بشكل دوري لتجنّب الملاحقة.

مصادرة أجهزة ومحافظ رقمية

وخلال تفتيش منزل المتهم، عثرت الشرطة على معدات حاسوب، وهواتف نقالة، وبطاقات مصرفية، وأدلة مادية أخرى تُظهر نشاطه على منتديات الهاكرز.

كما كشفت الشرطة أن المعدات المضبوطة احتوت على بيانات دخول لحسابات بريد إلكتروني استخدمت في عمليات الاختراق، بالإضافة إلى محافظ رقمية، وبرمجيات لإعداد وتشغيل وإدارة عمليات التعدين، وأخرى لجمع المعلومات والتحكم عن بعد.

عثرت الشرطة الأوكرانية على معدات حاسوب وهواتف محمولة وبطاقات مصرفية أثناء تفتيش منزل المشتبه به بعمليات الاختراق. المصدر: الشرطة الوطنية الأوكرانية

يواجه المتهم تهمًا تتعلق بالتدخل غير المصرح به في شبكات الاتصال الإلكترونية. وإذا أُدين، فقد يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، بالإضافة إلى حظر من شغل مناصب في مجالات مثل تقنية المعلومات أو الاتصالات، أو من ممارسة أي نشاط يمنحه حق الوصول إلى الأنظمة والشبكات، وذلك لمدة قد تصل إلى 3 سنوات.

ولا تزال التحقيقات الأولية جارية، وقد تُضاف تهم جديدة لاحقًا وفقًا للشرطة الوطنية الأوكرانية.

وفي حالة مشابهة، وُجّهت تهم في أبريل الماضي لمواطن أمريكي بتهمة الاحتيال وغسل الأموال بعد استغلاله مزودي خدمات الحوسبة السحابية لتشغيل عملية تعدين غير قانونية حقق منها ما يقرب من 970,000 دولار من العملات الرقمية.