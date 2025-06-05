Crypto.com تقاضي هيئة الألعاب في نيفادا بسبب حظر عقود أحداث الرياضة

تام شمس - الخميس 5 يونيو 2025 12:50 مساءً - رفعت الذراع المختصة بالمشتقات لمنصة Crypto.com دعوى قضائية ضد هيئة تنظيم الألعاب والمقامرة في نيفادا، متهمة إياها بمنع التداول على عقود مشتقة مرتبطة بالأحداث الرياضية.

وقد تقدّمت شركة North American Derivatives Exchange, Inc.، التي تمثل أعمال المشتقات التابعة لـCrypto.com في أمريكا الشمالية، بالدعوى أمام محكمة فيدرالية بولاية نيفادا بتاريخ 3 يونيو، زاعمة أن الهيئة منعت بشكل غير قانوني المنصة من تقديم "عقود مشتقة تستند إلى أحداث رياضية ضمن سوقها المنظم فيدراليًا."

وجاء في الدعوى أن الهيئة استندت إلى "افتراض خاطئ" مفاده أن العقود المتداولة على المنصة تُعتبر "مراهنة على أحداث رياضية" وتخضع لقوانين المقامرة في نيفادا.

لكن Crypto.com أكدت أن القانون الفيدرالي، وتحديدًا "قانون تبادل السلع" (Commodity Exchange Act)، يمنح لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الصلاحية الحصرية لتنظيم هذا النوع من الأدوات المالية.

وأضافت الشركة في دعواها: "ليست لهيئة NGCB أي سلطة لتنظيم، أو حتى حظر، تداول المشتقات المقدّمة من سوق عقود معينة مُعتمدة فيدراليًا وتعمل وفقًا للقانون الفيدرالي."

مقتطف من الدعوى القضائية التي رفعتها شركة Crypto.com ضد هيئة تنظيم المقامرة في نيفادا. المصدر: PacerMonitor

وأشارت الدعوى إلى قضيتين فدراليتين سابقتين تتعلقان بمنصة توقعات السوق KalshiEX، حيث حكمت المحاكم بأن سلطات الألعاب في نيفادا ونيوجيرسي لا تملك صلاحية تنظيم العقود المعتمدة من CFTC.

وأكدت Crypto.com أن "المحاكم الفيدرالية أقرّت باستمرار أن تنظيم CFTC لسوق المشتقات الوطني هو حصري ويمنع تدخل قوانين الولايات."

وبحسب نص الشكوى، أرسلت NGCB خطاب وقف وكفّ إلى Crypto.com بتاريخ 20 مايو، هدّدت فيه بعقوبات جنائية ومدنية ما لم تتوقف المنصة عن تقديم عقود أحداث رياضية لسكان نيفادا.

وتقول الشركة إن هذه العقود مصدّق عليها ومُجازة بموجب القانون الفيدرالي، وأن تدخل الولاية يُلحق ضررًا لا يمكن إصلاحه بأعمالها، مضيفة أنها لا تستطيع فعليًا الامتثال لمتطلبات نيفادا، مثل حظر الوصول الجغرافي، دون انتهاك قواعد فدرالية تفرض الوصول العادل وغير المقيّد جغرافيًا.

وأضافت: "من المستحيل تقريبًا الامتثال لقوانين الألعاب في نيفادا والالتزام في الوقت نفسه بمبدأ الوصول غير التمييزي الذي تفرضه CFTC."

وتسعى الشركة إلى استصدار أمر قضائي دائم يمنع ولاية نيفادا من تطبيق قوانين الألعاب الخاصة بها، إضافة إلى حكم قضائي يؤكد أولوية القانون الفيدرالي على قوانين الولايات.

تحقيق CFTC في عقود مرتبطة بسوبر بول

في فبراير الماضي، فتحت لجنة CFTC تحقيقًا بشأن عقود مشتقات مرتبطة ببطولة "سوبر بول" كانت Crypto.com وKalshi قد طرحتاها.

وقالت Crypto.com لـCointelegraph آنذاك: "نحن نؤمن بقوة بشرعية عقود الأحداث التي نقدمها، ونعتقد أن CFTC هي الجهة التنظيمية المناسبة لضمان نزاهة الأسواق الفيدرالية ومكافحة التلاعب وإتاحة المنتجات في جميع الولايات الأميركية الخمسين."

وفي مارس، رفعت Kalshi دعوى مشابهة ضد هيئة ألعاب نيفادا وهيئة تنظيم الألعاب في نيوجيرسي، بعد تلقيها أوامر وقف وكفّ من الجهتين تطالبها بوقف جميع العقود الرياضية.