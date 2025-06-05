الولايات المتحدة تصادر 145 نطاقًا وعملات رقمية مرتبطة بسوق "BidenCash" على الدارك ويب

تام شمس - الخميس 5 يونيو 2025 12:50 مساءً - صادرت السلطات الأمريكية 145 نطاق إنترنت ومبلغًا غير معلن من العملات الرقمية، وذلك ضمن عملية استهدفت سوق "BidenCash" على الدارك ويب، المتهم بالاتجار بملايين بطاقات الائتمان والمعلومات الشخصية المسروقة.

وأعلنت النيابة العامة للمنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا في 5 يونيو أن العملية نُفّذت بأمر قضائي، وركّزت على البنية التحتية المالية والفنية للمنصة، حيث أصبحت النطاقات المصادرة تُعيد التوجيه إلى خوادم تديرها جهات إنفاذ القانون.

وقد تم إطلاق سوق "BidenCash" في مارس 2022، وتمكّن خلال فترة وجيزة من اجتذاب أكثر من 117,000 مستخدم، وسهّل بيع أكثر من 15 مليون رقم بطاقة دفع مسروقة، إلى جانب معلومات تعريف شخصية أخرى، وحقق عائدات تجاوزت 17 مليون دولار، وفقًا للسلطات الأمريكية.

كما قام الموقع ببيع بيانات دخول مخترقة تمنح وصولًا غير مصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر، وفي الفترة بين أكتوبر 2022 وفبراير 2023، قام بنشر 3.3 مليون سجل بطاقة ائتمان مسروقة مجانًا كوسيلة ترويجية لجذب المزيد من مجرمي الإنترنت.

نطاقات "BidenCash" المصادرة تُعيد التوجيه الآن إلى خادم تابع للشرطة. المصدر: مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)

مصادرة العملات الرقمية بعد موافقة قضائية

إلى جانب مصادرة النطاقات، حصلت السلطات الأمريكية على إذن قضائي بمصادرة العملات الرقمية المرتبطة بأنشطة "BidenCash" غير القانونية، رغم أن الكمية المصادرة لم تُكشف.

قاد القضية مكتب الإقامة الإقليمي للخدمة السرية الأمريكية في فرانكفورت، وقسم التحقيقات الإلكترونية، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في ألبوكيركي، وذلك كجزء من جهود أوسع لاستهداف الشبكات الإجرامية المدعومة بالعملات الرقمية على الدارك ويب.

تُضاف هذه العملية إلى سلسلة من الإجراءات الأمنية الأخيرة. ففي مايو، أسفرت "عملية RapTor" عن تفكيك عدة منصات لتهريب المخدرات على الدارك ويب، واعتقال 270 شخصًا في 10 دول، ومصادرة أصول بقيمة 200 مليون دولار، بينها كميات كبيرة من العملات المشفرة.

عقوبات أمريكية على عناوين مشفرة مرتبطة بسوق "Nemesis"

وفي مارس الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مشغّل سوق "Nemesis" المنهار، وهو سوق إلكتروني على الدارك ويب استخدم في بيع المخدرات وهويات مزيفة وأدوات اختراق احترافية وخدمات غير قانونية أخرى.

وشملت العقوبات 44 عنوانًا لعملة بيتكوين و5 عناوين لعملة مونيرو (XMR)، تلقّت ما يزيد عن 850,000 دولار بين يوليو 2022 ومارس 2024.

ووفقًا لتقرير TRM Labs عن الجريمة في عالم الكريبتو لعام 2025، فقد بلغت إيرادات الأسواق السوداء على الدارك ويب أكثر من 1.7 مليار دولار في عام 2024، بزيادة طفيفة عن العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن الأسواق الناطقة بالروسية ما زالت تهيمن على هذا المجال، بسبب "ضعف احتمالات الملاحقة القانونية من قبل السلطات الروسية".