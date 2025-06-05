هيئة SEC تكسب حكمًا قضائيًا بقيمة 1.1 مليون دولار 

تام شمس - الخميس 5 يونيو 2025 12:50 مساءً - حققت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) انتصارًا قضائيًا بقيمة 1.1 مليون دولار، بعد أن تغيب رجل اتُّهِم بإدارة عملية احتيال في مجال العملات الرقمية عن الرد على الدعوى التي رفعتها الهيئة.

في 3 يونيو، أصدر قاضٍ فيدرالي في ولاية جورجيا حكمًا غيابيًا لصالح الهيئة في قضيتها ضد كيث كروز، الذي فشل في تقديم أي دفاع أو رد رسمي على الدعوى القضائية التي رُفعت ضده في أغسطس 2023.

وأمرت القاضية تيفاني جونسون المدعى عليه بدفع غرامات مالية تتجاوز 1.1 مليون دولار، تشمل إعادة أرباح صافية غير مشروعة بقيمة 530,000 دولار، بالإضافة إلى فوائد سابقة للحكم تقارب 51,000 دولار، وغرامة مدنية إضافية بقيمة 530,000 دولار.

كما قضت المحكمة بمنع كروز بشكل دائم من انتهاك قوانين الأوراق المالية مستقبلًا.

مقتطف من الحكم القضائي ضد كروز. المصدر: PacerMonitor

وتزعم هيئة SEC أن كروز نفذ مخطط احتيال باستخدام العملات الرقمية من خلال شركتيه، Four Square Biz وStem Biotech، في الفترة بين أكتوبر 2019 ومايو 2021.

ووفقًا للدعوى، جمع كروز ما لا يقل عن 800,000 دولار من نحو 200 مستثمر عبر بيع ما وصفه بأنه "أصل رقمي استثماري" يُدعى Stemy Coin، مشيرة إلى أن العديد من هؤلاء المستثمرين تم استهدافهم من خلال علاقات في المجتمعات الأمريكية من أصول إفريقية والكنائس.

مختبرات وشراكات وهمية

اتهمت الهيئة كروز بالإدلاء بادعاءات كاذبة للمستثمرين، زاعمًا أن التوكن مدعوم بتقنية الخلايا الجذعية وأصول صلبة مثل الذهب، وأن لشركته مختبرات ومنتجات وسجلًا من النجاحات في مجال العلاجات بالخلايا الجذعية.

لكن الهيئة أكدت في شكواها أن كروز لم يكن لديه أي مختبرات أو منتجات أو تقنيات أو حتى شركاء حقيقيين، على عكس ما كان يروج له من خلال مزاعم عن شراكات مع أطباء وفِرَق بحثية.

وشملت الدعوى اتهامات بانتهاك عدة قوانين فيدرالية للأوراق المالية، بما في ذلك بنود الاحتيال في قانون الأوراق المالية وقانون البورصات، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم التسجيل.

ويمثل هذا الحكم القضائي انتصارًا نادرًا للهيئة في قضايا العملات الرقمية، خاصة مع تراجعها عن تنفيذ عدد من الإجراءات التنظيمية في عهد إدارة ترامب خلال هذا العام.