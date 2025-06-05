القبض على مشتبه به فرنسي-مغربي في عمليات اختطاف مرتبطة بالعملات الرقمية في المغرب

تام شمس - الخميس 5 يونيو 2025 12:50 مساءً - ألقت السلطات المغربية القبض على رجل يُشتبه في كونه العقل المدبّر وراء سلسلة من عمليات الاختطاف المرتبطة بالعملات الرقمية في فرنسا، وذلك بناءً على طلب رسمي من السلطات الفرنسية.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الشرطة والمخابرات المغربية اعتقلت باديس محمد أميد بجّو، وهو فرنسي-مغربي يبلغ من العمر 24 عامًا، وعُثِر بحوزته على عدة أسلحة بيضاء وعدد من الهواتف المحمولة.

وأشاد وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان بهذا الاعتقال في منشور على منصة X بتاريخ 4 يونيو، بعد أن أوردت صحيفة Le Parisien الفرنسية نبأ توقيف بجّو.

"أتقدّم بجزيل الشكر للمغرب على هذا الاعتقال الذي يُظهر مدى التعاون القضائي الممتاز بين بلدينا، خصوصًا في مواجهة الجريمة المنظمة"، قال دارمانان.

كانت الإنتربول قد أصدرت "نشرة حمراء" بحق بجّو في عام 2023، تتهمه بالمشاركة في عمليات اختطاف وأنشطة إجرامية أخرى.

صورة لبجّو من عام 2023. المصدر: الإنتربول

محاولتا اختطاف ناجحتان ومحاولة فاشلة

وقعت أحدث محاولة في وضح النهار بتاريخ 13 مايو، عندما حاول عدة مهاجمين اختطاف ابنة وحفيد بيير نوازيه، الرئيس التنفيذي لمنصة Paymium الفرنسية للعملات الرقمية.

ويُظهر مقطع فيديو التقطه مارة، الابنة وهي تتصدى للمهاجمين الملثمين بمساعدة بعض المارة، مما أجبرهم على التراجع والصعود إلى شاحنة كانت تنتظرهم قرب الموقع، ليفرّوا من المكان.

مشهد من محاولة الاختطاف في باريس يوم

En plein Paris, un homme a été violenté par des individus cagoulés, habillés tout en noir. Ils tentaient de l'enlever. Un homme a surgi, extincteur à la main, pour les faire fuir. →https://t.co/P0qV6PR40v pic.twitter.com/9f4r2Gi7ho — Le Figaro (@Le_Figaro) May 13, 2025

المصدر:

Le Figaro

في وقت سابق، وتحديدًا يوم 3 مايو، تمكّنت شرطة باريس من تحرير والد أحد روّاد الأعمال في مجال العملات الرقمية، بعد أن احتُجز لعدة أيام ضمن مخطط اختطاف بقيمة 7 ملايين يورو (7.8 مليون دولار).

وفي حادثة مشابهة في يناير، تم اختطاف ديفيد بالاند، الشريك المؤسس لمحفظة Ledger الرقمية، من منزله وسط فرنسا في ساعات الفجر من يوم 21 يناير، وظلّ محتجزًا حتى تم تحريره في عملية أمنية ليلية يوم 22 يناير.

وبحسب تقارير محلية، تقوم قوات الأمن الفرنسية بتعزيز إجراءات الحماية لمسؤولي شركات الكريبتو وعائلاتهم، في محاولة للتصدي لموجة عمليات الاختطاف المرتبطة بالعملات الرقمية.

وتشمل الإجراءات: منح أولوية في الاتصال بخطوط الطوارئ، وتقييم أمني للمنازل، بالإضافة إلى جلسات توعية وإرشاد أمنية تقدّمها الشرطة الفرنسية لضمان اتباع أفضل الممارسات الوقائية.

