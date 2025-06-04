هونغ كونغ ترسم خطة لتعزيز سوق الأصول الرقمية

تام شمس - الأربعاء 4 يونيو 2025 08:25 مساءً - أفادت وسائل إعلام محلية أن هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) تعتزم السماح بتداول مشتقات الأصول الرقمية للمستثمرين المحترفين، في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى توسيع المنتجات المالية وتعزيز مكانة المدينة كمركز عالمي للأصول الرقمية.

وأكد كريستوفر هوي تشينغ-يو، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ، هذه الخطوة في 4 يونيو، بحسب تقرير نشرته صحيفة China Daily HK الناطقة بالإنجليزية.

وذكرت هيئة SFC أن الأولوية ستُمنح لإدارة المخاطر السليمة، على أن تتم التداولات "بطريقة منظمة وشفافة وآمنة"، وفقًا لما ورد في التقرير.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تجاوزت فيه القيمة السوقية للأصول الرقمية عالميًا 3 تريليونات دولار، وبلغت أحجام التداول السنوية أكثر من 70 تريليون دولار، بحسب بيانات الهيئة المذكورة في التقرير.

كانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن خطط لتنويع المنتجات الرقمية المتاحة للمستثمرين، ووافقت منذ ذلك الحين على خدمات التحصيص وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) الفورية والعقود الآجلة للأصول الرقمية. وفي أبريل 2025، حصلت منصة HashKey على موافقة لتقديم خدمات التحصيص.

هونغ كونغ تُعدّل الإطار الضريبي لجذب الاستثمارات

أشار هوي أيضًا إلى أن هونغ كونغ تعمل على تحسين نظامها الضريبي بهدف جذب لاعبين دوليين في قطاع الأصول الرقمية. حيث سيتم إدراج الأصول الرقمية قريبًا ضمن نظام الامتيازات الضريبية المخصص للصناديق الاستثمارية، والمكاتب العائلية الفردية، والعوائد الإدارية المشروطة (carried interest).

وتواصل المنطقة الإدارية الخاصة الترويج لنظامها البيئي للتكنولوجيا المالية داخل منطقة الخليج الكبرى (Greater Bay Area) والبر الرئيسي الصيني. وتقدم جهات مثل Invest Hong Kong وHong Kong Key Enterprises Office خدمات متكاملة للشركات، تشمل الإرشاد في مجالات التراخيص والحوافز الضريبية والمتطلبات التنظيمية.

ويبدو أن هذه الجهود تؤتي ثمارها، إذ ذكر هوي أن هونغ كونغ تحتضن حاليًا أكثر من 1,100 شركة في مجال التكنولوجيا المالية، من بينها 8 بنوك رقمية مرخصة، و4 شركات تأمين افتراضية، و10 منصات تداول أصول رقمية خاضعة للرقابة.

منذ إصدار أول بيان رسمي بشأن الأصول الافتراضية في أكتوبر 2022، نجحت هونغ كونغ في طرح أول صناديق ETF للعقود الآجلة في آسيا، ثم صناديق ETF الفورية في أبريل 2024، ومنتجات العقود العكسية في يوليو 2024، ما وسّع من خيارات التداول الرقمي في المدينة.

صندوق ETF البيتكوين في هونغ كونغ – Harvest Bitcoin Spot ETF. المصدر: Yahoo! Finance

وفي سبتمبر 2024، أعلن اثنان من كبار الهيئات التنظيمية المالية في هونغ كونغ نيتهما اعتماد متطلبات الإفصاح التي حدّدتها الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) لمشتقات العملات المشفرة خارج البورصة (OTC).

بيان سياسات جديد للأصول الافتراضية قادم قريبًا

وفي أبريل، أعلنت هونغ كونغ أنها بصدد إصدار بيان السياسة الثاني بشأن الأصول الافتراضية في وقت لاحق من هذا العام، ضمن جهودها لدمج تقنيات Web3 في النظام المالي التقليدي.

كما أقر المجلس التشريعي في المدينة خلال مايو مشروع قانون خاص بالعملات المستقرة، ليؤسس إطارًا تنظيميًا من شأنه أن يُرسّخ موقع هونغ كونغ كمركز عالمي في مجال الأصول الرقمية وتطوير Web3.