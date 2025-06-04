شركة إعلامية كورية جنوبية تجمع 500 مليون دولار لدعم خزينتها من البيتكوين

تام شمس - الأربعاء 4 يونيو 2025 08:25 مساءً - أعلنت شركة K Wave Media، العاملة في مجال الإعلام والترفيه في كوريا الجنوبية، عن توقيع اتفاقية لشراء أوراق مالية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار، بهدف تمويل استراتيجية خزانة رقمية تتمحور حول البيتكوين.

وأفادت الشركة في بيان صدر في 4 يونيو بأنها توصلت إلى اتفاق مع Bitcoin Strategic Reserve KWM لبيع أسهم عادية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار لتمويل هذه الخطة.

وقال تيد كيم، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة K Wave Media:

"من خلال دمج البيتكوين في صميم استراتيجيتنا، نُعزّز التزامنا باللامركزية والمرونة وخلق القيمة المستقبلية."

وأضافت الشركة أنها تسعى إلى أن تصبح "Metaplanet كوريا"، في إشارة إلى شركة Metaplanet اليابانية التي ارتفعت أسهمها بشكل كبير بعد اعتماد استراتيجية مشابهة تركز على البيتكوين، مستوحاة من شركة Strategy (المعروفة سابقًا بـ MicroStrategy).

في وقت كتابة التقرير، كانت أسهم K Wave Media قد ارتفعت بنسبة 162٪ في بورصة ناسداك، ليصل سعر السهم إلى 5.04 دولارات.

مخطط سعر سهم K Wave Media. المصدر: Google Finance

تمويل خزانة البيتكوين

وأوضحت الشركة أن العائدات ستُستخدم في تنفيذ "استراتيجية خزانة أصول رقمية تتمحور حول البيتكوين"، مما يشير إلى احتمال شراء أصول مشفّرة أخرى إلى جانب البيتكوين.

كما تعتزم K Wave Media استخدام جزء من هذه الأموال في عمليات اندماج واستحواذ لتوسيع أعمالها في مجالات المحتوى والـK-POP، إلا أن البيتكوين يبقى في صلب هذه الخطط:

"بموجب هذه المبادرة، ستقوم K Wave، وفقًا لقيود معينة، بتخصيص جزء كبير من العائدات الناتجة عن بيع الأسهم لشراء وحيازة طويلة الأجل وتحقيق عوائد من البيتكوين."

كما كشفت الشركة عن نيتها تشغيل عُقد على شبكة Lightning الخاصة بالبيتكوين، والاستثمار في البنية التحتية التي تدعم المكافآت على المعاملات على السلسلة وتعزيز اللامركزية.

وتُعد K Wave Media أحدث شركة عامة تنضم إلى قائمة متزايدة من المؤسسات التي تعتمد البيتكوين كأصل احتياطي، وهي موجة بدأت مع MicroStrategy في عام 2020 وبدأت تكتسب زخمًا واسعًا في آسيا، خاصةً بين شركات مثل Metaplanet، بحسب بيانات موقع Bitcoin Treasuries.