"الحيتان الكبرى" تستمر في بيع البيتكوين وسط تصاعد عمليات جني الأرباع 

تام شمس - الأربعاء 4 يونيو 2025 08:25 مساءً - تواصل "الحيتان الكبرى" في سوق البيتكوين أي كبار حاملي العملة الرقمية عمليات جني الأرباح، بعد أن سجّلت العملة المشفرة ذروة سعرية جديدة مؤخرًا، في استمرار لنمط استمر لسنوات من قيام كبار المالكين بتسييل ممتلكاتهم.

ونشر المحلل ويلي وو تغريدة على منصة X بتاريخ 3 يونيو قال فيها إن "الحيتان الكبرى" التي تمتلك أكثر من 10,000 بيتكوين (BTC) "تقوم بالبيع منذ عام 2017"، ردًا على تساؤل حول من يبيع العملة في الوقت الذي تتسابق فيه المؤسسات والدول لشراء مليارات الدولارات من البيتكوين.

وأوضح أن "معظم تلك العملات تم شراؤها عندما كان سعر البيتكوين يتراوح بين 0 و700 دولار، وتم الاحتفاظ بها لفترة تتراوح بين 8 و16 عامًا".

ويُظهر الرسم البياني أن المعروض الذي تحتفظ به الحيتان التي تمتلك بين 10,000 و100,000 بيتكوين يشهد تراجعًا مستمرًا منذ ثماني سنوات. وخلال تلك الفترة، انخفضت حيازات هذه الفئة من نحو 2.7 مليون إلى نحو 1.6 مليون بيتكوين — أي بتراجع يقارب 40%.

المصدر: Glassnode. حيازات الكيانات التي تمتلك بين 10,000 و100,000 بيتكوين

وأضاف وو أن الاستثمار في البيتكوين على المدى القصير قد لا يبدو منطقيًا عند تداوله بأرقام من ست خانات، لكنه "خلال السنوات العشر القادمة سيكون على الأرجح من أفضل الاستثمارات التي يمكن رؤيتها في مسيرتك المهنية."

وفي 3 يونيو، ذكرت منصة Glassnode أن الارتفاع الأخير في سعر البيتكوين، والذي بلغ ذروته عند ما يقارب 112,000 دولار في 22 مايو، أدى إلى "ارتفاع ملحوظ في الأرباح المُحققة، حيث بلغت أرباح العملة الواحدة في المتوسط نحو 16٪".

وأضاف التقرير أن أقل من 8٪ فقط من أيام التداول في تاريخ البيتكوين كانت أكثر ربحية، مما "يشير إلى أن موجة جني الأرباح الجارية الآن لها دلالة كبيرة."

المصدر: Glassnode. ارتفاع حاد في جني الأرباح خلال مايو ويونيو

وأشارت المنصة إلى أن الأرباح المُحققة، بعد تعديلها حسب الكيانات، تجاوزت 500 مليون دولار في الساعة ثلاث مرات خلال 3 يونيو، وهو ما يُشير إلى "نشاط مكثف في جني الأرباح".

البيتكوين يحافظ على مستوى 105,000 دولار

تراجع سعر البيتكوين بنسبة 5.5٪ منذ تسجيله لأعلى مستوى له في مايو، حيث هبط إلى 105,000 دولار في 3 يونيو قبل أن يرتد إلى 106,800 دولار.

لكن الزخم توقف هناك، إذ تراجع السعر مجددًا إلى 105,750 دولار خلال تداولات صباح 4 يونيو.

وبهذا، حافظ البيتكوين على تداوله فوق حاجز 100,000 دولار لأطول فترة في تاريخه لمدة 27 يومًا متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 18 يومًا في يناير.