كاليفورنيا تُقر مشروع قانون يسمح بقبول العملات الرقمية في المدفوعات الحكومية

تام شمس - الأربعاء 4 يونيو 2025 08:25 مساءً - اتخذت ولاية كاليفورنيا خطوة مهمة نحو تبني العملات الرقمية، بعد أن صوّتت الجمعية التشريعية للولاية بالإجماع لصالح مشروع قانون يسمح للدوائر الحكومية بقبول المدفوعات باستخدام العملات الرقمية.

مشروع القانون رقم AB 1180، الذي تم تمريره في قراءة ثالثة في الجمعية التشريعية في 2 يونيو بنتيجة 68 صوتًا دون أي معارضة، يُلزم "وزارة الحماية والابتكار المالي" (DFPI) بوضع قواعد تنظّم قبول الرسوم والمعاملات الحكومية بموجب قانون الأصول المالية الرقمية (DFAL) عبر العملات الرقمية.

تُعد DFPI الهيئة التنظيمية في كاليفورنيا المختصة بمراقبة الخدمات المالية، وحماية المستهلكين، وتعزيز الابتكار المسؤول. ويُطلب من الأفراد والكيانات التي تمارس أنشطة مرتبطة بالكريبتو في الولاية الحصول على ترخيص من هذه الهيئة.

