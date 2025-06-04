فوضى عارمة حول محفظة عملة ميم باسم ترامب مع نفي عائلة الرئيس السابق أي صلة بها

تام شمس - الأربعاء 4 يونيو 2025 08:25 مساءً - أثار الإعلان عن محفظة رقمية تحمل اسم ترامب حالة من "الفوضى العارمة"، بعدما نفت عائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أي علاقة لها بالمشروع، رغم ارتباطه بجهات قريبة من المنظمة العائلية.

فقد أعلنت منصة تداول الرموز غير القابلة للاستبدال Magic Eden وفريق عملة الميم الرسمية Official Trump (TRUMP) في 3 يونيو عن شراكة لإطلاق ما أسموه "المحفظة الرسمية لعملة $TRUMP".

لكن دونالد ترامب الابن نفى بشكل قاطع وجود أي علاقة بين منظمة ترامب التي تشرف على أعمال العائلة العقارية والتجارية وهذه المحفظة، مؤكدًا أنه "لا يعلم شيئًا عنها".

وأضاف أن المنصة الرقمية التابعة للعائلة والمسماة World Liberty Financial "ستُطلق محفظتنا الرسمية قريبًا."

المصدر: دونالد ترامب الابن. X

من جانبه، قال إريك ترامب إن المحفظة "لم تحصل على تفويض من الرئيس ترامب"، مُحذرًا Magic Eden من استخدام اسم العائلة في "مشروع لم تتم الموافقة عليه ولا يعرفه أحد داخل منظمتنا".

وفي أول منشور له على الإطلاق على منصة X، كتب بارون ترامب: "عائلتنا لا علاقة لها إطلاقًا بهذه المحفظة."

وقد وصفت الناشطة والكاتبة التقنية المناهضة للكريبتو، مولي وايت، التي كانت أول من أبلغ عن إطلاق المحفظة، القصة بأنها "فوضى كاملة"، مشيرة إلى وجود خلل واضح في التواصل بين الجهات المختلفة المرتبطة باسم ترامب في مجال العملات الرقمية.

حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من فريق عملة TRUMP أو Magic Eden أو من الرئيس التنفيذي للمنصة جاك لو، الذي سبق أن نشر عن المحفظة أيضًا.

انقسامات داخل "إمبراطورية ترامب الكريبتوية"

يصف الموقع الإلكتروني لمحفظة ترامب المشروع بأنه "المحفظة الرسمية لعملة $TRUMP من الرئيس ترامب"، ويذكر أن Magic Eden دخلت في شراكة مع GetTrumpMemes.com لإطلاق المحفظة.

تُدار منصة GetTrumpMemes.com من قبل شركة Fight Fight Fight LLC، التي تتشارك ملكيتها مع شركة CIC Digital LLC المرتبطة بمنظمة ترامب وهما معًا يملكان الحصة الأكبر من المعروض من عملة TRUMP.

ويظهر رجل الأعمال الأمريكي بيل زانكر في وثائق ملكية Fight Fight Fight LLC، ويملك كميات كبيرة من عملات ترامب الرقمية من خلال CIC Digital. كما يُعد زانكر أحد المشاركين في إطلاق عملة TRUMP، وساهم في مجموعات NFT المرتبطة بالرئيس السابق، ويعمل حاليًا على لعبة مستوحاة من "مونوبولي" تجمع بين الألعاب والعملات الرقمية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول مشاريع كريبتو تحمل اسم ترامب.

سبق أن نفت شركة Trump Media and Technology Group المطورة لمنصة Truth Social تقريرًا لصحيفة Financial Times في 26 مايو يفيد بأنها تسعى لجمع 3 مليارات دولار من الأسهم والسندات القابلة للتحويل بغرض شراء بيتكوين وأصول رقمية أخرى.

لكن الشركة عادت في اليوم التالي لتؤكد جمع 2.5 مليار دولار لشراء بيتكوين، من خلال بيع أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار، وسندات مضمونة قابلة للتحويل بقيمة مليار دولار.