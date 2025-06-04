شركة “Webus” المدرجة في ناسداك تكشف عن خطة لإنشاء احتياطي XRP بقيمة 300 مليون دولار

قدمت شركة “Webus International Limited”، المدرجة في بورصة ناسداك، نموذج 6-K إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، كاشفة عن اتفاقية استراتيجية مع شركة “Samara Alpha Management LLC”، تمهيدا لإنشاء احتياطي من عملة XRP بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار.

يأتي ذلك ضمن خطة تهدف إلى دعم حلول الدفع العالمية عبر تقنية البلوكشين.

وأشارت الشركة إلى أن تمويل الخطة سيعتمد على مزيج من الاحتياطيات النقدية المتاحة، والقروض البنكية، وضمانات المساهمين، إضافة إلى تسهيلات ائتمانية مؤسساتية.

ويُذكر أن نموذج 6-K يُستخدم من قبل الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق الأمريكية لإبلاغ المستثمرين بالتطورات الجوهرية التي تطرأ بين التقارير الدورية، دعما لمبدأ الشفافية.

بالتوازي مع هذه الخطوة، أعلنت “Webus” تجديد شراكتها الوطنية مع شركة “تونغتشنغ ترافيل هولدينغز”، أحد أبرز مزودي خدمات السفر في الصين، بهدف توسيع نطاق خدماتها في قطاع الرحلات بين المدن تحت العلامة التجارية المشتركة “ويتور × تونغتشنغ”.

أوضح الرئيس التنفيذي “نان تشنغ” أن هذه التحركات تسعى إلى تحقيق تكامل بين العمليات المحلية والدولية للشركة.

وأكد أن دمج شبكة XRP في منظومة المدفوعات يمكن أن يحدث تحول كبير في تسوية المعاملات المالية عبر الحدود، بما يشمل السائقين ومزودي الخدمات حول العالم، من خلال آليات فورية وفعالة من حيث التكلفة.

وسيُخصص جزء من التمويل أيضا لتطوير بنية تحتية رقمية تشمل محافظ بلوكشين ورموز ولاء من الجيل الثالث (Web3).

وأضاف “تشنغ” أن هذه الابتكارات تعزز قدرة “Webus” على التوسع محليا في الصين ودوليا.

ورغم أن سهم الشركة سجل تراجع بنحو 40% منذ إدراجه في فبراير، فقد شهد ارتفاع بنسبة 6% قبل بدء تداولات يوم الأربعاء، على خلفية هذه التطورات.

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