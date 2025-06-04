بورصة موسكو تشرع في توفير عقود بيتكوين آجلة للمستثمرين المؤهلين

أعلنت بورصة موسكو عن إطلاق عقود آجلة مرتبطة بعملة البيتكوين، موجهة حصريا للمستثمرين المؤهلين.

تبلغ قيمة العقد الواحد 105,299.54 دولار، فيما تتم التسوية بالروبل الروسي رغم تسعير العقود بالدولار.

ترتبط هذه العقود بأداء صندوق iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) المدرج في الولايات المتحدة، وتُطرح كعقود ربع سنوية تنتهي صلاحيتها في سبتمبر 2025.

يأتي هذا الإطلاق ضمن جهود البورصات الروسية لتوفير أدوات استثمارية في الأصول الرقمية دون الحاجة إلى امتلاك البيتكوين بشكل مباشر.

تسير بورصة “سانت بطرسبرغ” على نهج مشابه، إذ تختبر أيضا عقود آجلة تُسوى نقدا، مما يعكس اهتمام متزايد من المؤسسات الروسية بالمشتقات المرتبطة بالعملات المشفرة.

في السياق ذاته، أعلن “سبيربنك”، أكبر مصرف في روسيا، عن منتجات مشابهة تشمل عقود بيتكوين آجلة وسندات هيكلية تتبع كلًا من سعر البيتكوين وسعر صرف الدولار مقابل الروبل.

وتأتي هذه الخطوة عقب موافقة البنك المركزي الروسي الشهر الماضي على إصدار أوراق مالية ومشتقات مرتبطة بالأصول المشفرة، مع قصر التداول بها على المستثمرين المؤهلين فقط.

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