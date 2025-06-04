بينانس تُطلق برنامج سيولة فوري للعملات الرقمية البديلة يستهدف صناع السوق الصغار

أطلقت منصة بينانس برنامج جديد لتعزيز السيولة الفورية للعملات الرقمية البديلة، مستهدفة صُنّاع السوق الصغار والمتوسطين.

ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود بينانس لتوسيع نطاق المشاركة في سوق العملات الرقمية وتحسين كفاءة التداول.

البرنامج الجديد، الذي يحمل اسم “Altcoin Liquidity Boost”، يتيح للمشاركين الاستفادة من خصم على رسوم التداول تصل إلى نقطة أساس واحدة (0.01%) على أزواج مختارة من العملات البديلة.

ويُعد البرنامج خطوة استثنائية، إذ يسمح للمزودين بالتركيز على عملات بديلة دون الحاجة للانخراط في صناعة السوق للعملات الكبرى مثل البيتكوين أو الإيثيريوم، وهو ما تفرضه معظم برامج السيولة الحالية التي غالبا ما تصبّ في مصلحة اللاعبين الكبار.

تُشير بينانس إلى أن الحلول التقليدية تفتقر إلى المرونة ولا تُتيح التخصص في أزواج تداول محددة، مما يحد من قدرة صُنّاع السوق الأصغر على المنافسة.

من خلال هذا البرنامج، تسعى المنصة إلى توفير بيئة أكثر عدالة وتنافسية عبر تقديم مستويين من الخصومات، بناء على نسبة حجم التداول من إجمالي السوق: 0.5 نقطة أساس لمستوى 0.5%، ونقطة أساس واحدة لمستوى 1%.

من المقرر أن يبدأ تأهيل المشاركين في البرنامج بتاريخ 9 يونيو، على أن تُفعل عمليات الخصم اعتبارا من 17 يونيو.

تشمل المرحلة الأولى من البرنامج 18 عملة بديلة من بينها EOS، FIL، TON، وICP، حيث ستُراجع بينانس هذه القائمة بانتظام تماشيا مع توجهات السوق.

يُتاح التقديم للجهات التي تمتلك استراتيجيات فعالة في توفير السيولة وحجم تداول يتجاوز 20 مليون دولار خلال فترة 30 يوم على أقسام بينانس (Spot أو Margin).

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