تحليل لسعر البيتكوين: هل سيتراجع سعر البيتكوين لما دون مستوى 100 ألف دولار؟

يشهد سعر البيتكوين تراجع ملحوظ بعد اختبار القمة المسجلة سابقا عند مستوى 111 ألف دولار، ويتجه حاليا نحو منطقة الدعم المحورية والقريبة من مستوى 100 ألف دولار، والتي تعد مستوى داعم حاسم.

كسر هذا الدعم قد يفتح المجال لمزيد من التصحيح في الفترة المقبلة.

التحليل الفني لسعر البيتكوين:

دخل سعر البيتكوين في حركة تصحيحية بعد تجاوز مستوى 111 ألف دولار، وسط ضغط بيعي مكثف.

تراجع سعر البيتكوين باتجاه منطقة الدعم الحاسمة حول 100 ألف دولار، والتي تمثل مستوى فني مهم لتحديد الاتجاه التالي.

يظهر مؤشر القوة النسبية حالة من التردد بالقرب من المستوى المحايد (50)، ما يعكس غياب الزخم الواضح.

استمرار الدعم عند هذا المستوى قد يمهد الطريق لمحاولة استعادة الاتجاه الصاعد، بينما يشير كسره إلى احتمال امتداد التراجع نحو مستوى المتوسط المتحرك لـ 200 يوم عند 95 ألف دولار.

تم كسر قناة صاعدة رئيسية، ليتراجع السعر نحو 106 آلاف دولار، وهو ما يمثل منطقة أوامر بيعية.

هذا التراجع أدى إلى مزيد من الضغط البيعي، ودفع السعر إلى 103 ألف دولار.

يتحرك السعر حاليا ضمن نموذج علم هبوطي، يشير عادة إلى احتمال استمرار الاتجاه الهابط.

كسر مستوى 103 ألف دولار سيدعم هذا السيناريو، بينما قد يؤدي ثباته إلى حركة عرضية ضمن نطاق 103 إلى 106 ألف دولار حتى يتحدد الاتجاه القادم.

تحليل حركة البيتكوين على الشبكة:

تُظهر بيانات التدفق الخارجي من منصات التداول تحرك لافت، حيث سُحب نحو 20,000 بيتكوين من منصة Bitfinex في يوم واحد، بقيمة تتجاوز 1.3 مليار دولار.

يُعد هذا أكبر تدفق خارجي يومي من المنصة منذ يوليو 2022، ويُرجح أنه نتيجة تراكم استراتيجي من قبل مؤسسات أو حيتان السوق.

هذا السحب يشير إلى نية الاحتفاظ طويل الأجل، ما يخفف من ضغط البيع على المدى القصير.

رغم التقلبات السعرية، تلمح المؤشرات إلى احتمال دخول السوق في مرحلة صعود جديدة.

تتضمن هذه الإشارات:

معدلات تمويل محايدة، خفض مديونية المتداولين، وزيادة نشاط تجميع وتراكم الحيتان.

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