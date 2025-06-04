رئيس SEC: سنعتمد سياسة "الإشعار والتعليق" لتنظيم الكريبتو بدلًا من اللجوء للمحاكم

تام شمس - الأربعاء 4 يونيو 2025 03:50 مساءً - قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بول أتكينز، إن الهيئة ستقوم بصياغة سياساتها المتعلقة بالكريبتو عبر آلية "الإشعار والتعليق"، متخلية عن نهجها السابق في وضع القواعد من خلال المحاكم.

وفي تصريحاته أمام اللجنة الفرعية للمخصصات المالية في مجلس الشيوخ بتاريخ 3 يونيو، أتكينز أن صياغة السياسة التنظيمية للكريبتو "ستُنجز من خلال عملية وضع القواعد عبر الإشعار والتعليق، وليس من خلال التنظيم بالتنفيذ".

وأضاف:

"ستستخدم اللجنة صلاحياتها الحالية لوضع معايير مناسبة للمشاركين في السوق."

وأشار أتكينز، الذي كان سابقًا ضمن جماعات الضغط في قطاع الكريبتو، إلى أن وضع "إطار تنظيمي عقلاني لأصول الكريبتو" سيكون من أولويات الهيئة خلال فترة توليه المنصب.

وقد واجه الرئيس السابق للهيئة، غاري غينسلر، انتقادات من مجتمع الكريبتو بسبب اعتماده على الدعاوى القضائية والتسويات القانونية كوسيلة لصياغة السياسات، بدلًا من اتباع القنوات التنظيمية الرسمية.

المصدر: . تصريحات أتكينز حول التحول إلى التشريع عبر الإشعار والتعليق

وقال أتكينز أيضًا:

"سيعود نهج الإنفاذ في الهيئة إلى الهدف الأصلي الذي حدده الكونغرس، وهو التصدي لانتهاكات الالتزامات القائمة، لا سيما تلك المرتبطة بالاحتيال والتلاعب."

وأكد أن الهيئة ستضع "قواعد واضحة للطريق" فيما يتعلق بإصدار الأصول الرقمية، وحفظها، وتداولها، مع السعي لمنع الجهات السيئة من خرق القوانين.

وأضاف:

"القواعد الواضحة ضرورية لحماية المستثمرين من الاحتيال، ولتمكينهم من التعرف على المشاريع المخادعة التي لا تتوافق مع القانون."

وخلال الجلسة، سأل السيناتور الديمقراطي كريس كونز ما إذا كان أتكينز سيدعم السماح لبورصات الكريبتو بالتعامل في الأوراق المالية التقليدية والرموز الرقمية معًا.

لكنه لم يُجب بشكل مباشر، بل أشار إلى أن فرقة العمل المعنية بالكريبتو في الهيئة تعمل حاليًا على وضع لوائح "تتوافق مع واقع القطاع وتسمح بالابتكار."

وكان أتكينز قد صرّح في جلسة سابقة أمام الكونغرس بتاريخ 20 مايو أن فرقة العمل ستصدر تقريرها الأول خلال الأشهر المقبلة.

تفكيك FinHub

أعلن أتكينز أيضًا أنه طلب موافقة الكونغرس على حل "المركز الاستراتيجي للابتكار والتكنولوجيا المالية" (FinHub) التابع للهيئة، والذي تأسس عام 2018 للتركيز على مجالات التكنولوجيا المالية.

وقال أتكينز:

"يجب أن تكون الابتكارات جزءًا من ثقافة الهيئة ككل، وليس مقتصرة على مكتب صغير نسبيًا."

وأضاف: "لقد تم دمج المبادئ والأولويات التي تأسس من أجلها FinHub في نسيج الهيئة نفسه."

ومنذ استقالة غينسلر في 20 يناير، غيّرت هيئة SEC نهجها تجاه الكريبتو، حيث أوقفت عدة إجراءات قانونية طويلة الأمد ضد شركات كريبتو.

كما أصدرت الهيئة توجيهات بشأن أنشطة التحصيص الشائعة للعملات المشفرة، مؤكدة أنها لا تُعد انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية، إلى جانب توضيحات حول كيفية انطباق هذه القوانين على قطاع الكريبتو.