بينانس تحتفظ بـ 59% من احتياطي العملات الرقمية المستقرة: التفاصيل

تواصل منصة بينانس ترسيخ مكانتها كأكبر منصة تداول للعملات الرقمية عالميا، حيث تُظهر البيانات الصادرة عن “CryptoQuant” أن المنصة تحتفظ بما نسبته 59% من إجمالي احتياطي العملات الرقمية المستقرة، بما يُعادل 31.45 مليار دولار أمريكي من عملتي USDT وUSDC.

بالمقارنة، تأتي منصة OKX في المرتبة الثانية بحصة تبلغ 15.39%، أي ما يعادل 8.20 مليار دولار فقط، ما يُبرز الفجوة الواسعة في السيولة بين بينانس وأقرب منافسيها.

تشير الأرقام كذلك إلى أن بينانس تقود السوق من حيث حجم التدفقات والإيداعات والتداول الفعلي، حيث سجلت المنصة تدفقات واردة بلغت 180 مليار دولار منذ بداية عام 2025، وهو مؤشر على ثقة متزايدة من قاعدة المستخدمين ونشاط تداول متسارع.

وتُظهر البيانات أن لدى بينانس أعلى متوسط لإيداعات البيتكوين (BTC) مقارنة بأي منصة أخرى، مما يعكس اعتمادا مؤسساتي متزايد وثقة قوية في بنيتها التحتية.

ورغم الضغوط التنظيمية، بما في ذلك دعاوى قضائية سابقة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، فإن بينانس واصلت توسيع سيطرتها.

وقد أسقطت الهيئة مؤخرا دعوى ضدها، وهو ما يُعد نصر مهم للقطاع، ويمهد لمزيد من التوسع.

وتُظهر مقارنة مباشرة أن احتياطي العملات المستقرة للمنصات الأخرى لا تزال متواضعة وفيما يلي أرقام لبعض المنصات :

منصة كوين بيس تملك إحتياطي 5.33 مليار دولار

تملك إحتياطي 5.33 مليار دولار منصة Bybit تملك: 2.73 مليار دولار

تملك: 2.73 مليار دولار منصة MEXC تملك: 2.24 مليار دولار

من جهته، دعا الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، “ريتشارد تينغ”، إلى الابتعاد عن المضاربات قصيرة الأجل والتركيز على الابتكار وتطوير النظام البيئي كعامل أساسي للاستدامة والريادة.

وسط هذا التفوق، يبقى التساؤل ما إذا كانت منصات منافسة مثل كوين بيس، وKraken و OKX ستتمكن من تضييق الفجوة، أو ما إذا كانت بينانس ستواصل ترسيخ هيمنتها.

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