مجموعة بلوكشين (ALTBG) تستحوذ على 624 بيتكوين بقيمة 68.8 مليون دولار

أعلنت مجموعة بلوكشين (ALTBG)، المدرجة في بورصة “يورونيكست جروث باريس”، عن استحواذها على 624 بيتكوين بقيمة إجمالية بلغت نحو 60.2 مليون يورو (68.8 مليون دولار)، وذلك بسعر 105,404.32 دولار للبيتكوين الواحد.

ويأتي هذا التحرك الاستراتيجي في إطار توسع المجموعة في الأصول الرقمية، باعتبارها أول شركة أوروبية تستحوذ على البيتكوين بهذه الآلية.

وقد تم تنفيذ هذا الاستحواذ من خلال عمليتين تمويليتين بارزتين:

في 20 مايو 2025، جمعت المجموعة مبلغ 6.8 مليون يورو عبر طرح خاص، تم تخصيصه لشراء أولي لـ 80 بيتكوين.

في 26 مايو 2025، أتمت المجموعة إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 55.3 مليون يورو، حيث شاركت شركة “فولجور فينتشرز” كمكتتب رئيسي، مما أتاح للمجموعة شراء 544 بيتكوين إضافية.

وبناء على هذه العمليات، ارتفعت الحيازة الإجمالية لمجموعة بلوكشين وشركتها التابعة في لوكسمبورغ إلى 1471 بيتكوين، بقيمة سوقية تُقدّر بنحو 131.9 مليون يورو، وبمتوسط تكلفة يبلغ 89,687 يورو للبيتكوين الواحد.

منذ بداية عام 2025، حققت المجموعة عائدا على استثمارات البيتكوين بنسبة 1097.6%، متضمنة مكاسب بمقدار 439 بيتكوين وارتفاع في القيمة السوقية بمقدار 42.3 مليون يورو، ما يعكس كفاءة استراتيجية المجموعة في إدارة الأصول الرقمية وتعزيز مركزها في قطاع البلوكشين.

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