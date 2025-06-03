تجمع السيولة ينذر باقتراب اختراق مستوى 110,000 دولار قريبا!

يتداول سعر البيتكوين حاليا قرب مستوى 105,000 دولار، وسط مؤشرات فنية وسوقية تُنذر بحركة قوية وشيكة.

تُظهر خرائط التصفية الحرارية على منصة بينانس وجود تجمعات سيولة كثيفة فوق مستوى 110,000 دولار، تُعد بمثابة مصائد محتملة للمتداولين ذوي الرافعة المالية العالية.

تجاوز هذا المستوى قد يُشعل موجة تصفية مراكز قصيرة، ما يدفع بالسعر إلى ارتفاع حاد نتيجة الشراء القسري.

في المقابل، يُمثل نطاق 104,000 دولار منطقة دعم مهمة، حيث تتواجد أيضا سيولة كثيفة.

كسر هذا الحاجز قد يؤدي إلى هبوط سريع نحو مستوى 100,000 دولار أو دونه.

رغم انخفاض حجم التداول، تُشير البيانات إلى احتمالية المزيد من التذبذب.

استمرار سيطرة المشترين قد يدفع البيتكوين نحو 110,000 دولار، بينما استمرار ضغط البائعين يُرجّح سيناريو الهبوط الحاد.

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