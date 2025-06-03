Strategy تطرح أسهمًا ممتازة بقيمة 250 مليون دولار لشراء المزيد من البيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 3 يونيو 2025 02:24 مساءً - أعلنت شركة Strategy، المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy، عن خطط لجمع 250 مليون دولار من خلال طرح عام أولي لفئة جديدة من الأسهم الممتازة الدائمة، بهدف تمويل المزيد من عمليات شراء البيتكوين.

وفي بيان صدر في 2 يونيو، أوضحت الشركة المتخصصة في شراء البيتكوين أنها تعتزم إصدار 2.5 مليون سهم من أسهمها الممتازة الدائمة من الفئة A بعائد 10%، تحت رمز التداول STRD، بسعر 100 دولار للسهم الواحد.

وستُستخدم العائدات الناتجة عن الطرح لشراء المزيد من البيتكوين (BTC) وتوفير رأس مال تشغيلي، بحسب البيان.

تُعد الأسهم الممتازة الدائمة نوعًا من الأسهم التي تدفع توزيعات أرباح ثابتة إلى أجل غير مسمى، دون تاريخ استحقاق، وتتمتع بأولوية في المدفوعات مقارنة بالأسهم العادية.

وسيكون طرح أسهم STRD متاحًا للمستثمرين المؤسسيين، بالإضافة إلى بعض المستثمرين غير المؤسسيين المختارين.

المصدر: Strategy



ويوفّر هذا الطرح أداة جديدة لجمع التمويل تدعم استراتيجية Strategy المستمرة في شراء البيتكوين، والتي اعتمدت سابقًا على إصدار الأسهم العادية والسندات القابلة للتحويل.

تُعد Strategy حاليًا أكبر جهة مؤسسية حاملة للبيتكوين على مستوى العالم، إذ تمتلك 580,955 بيتكوين، تُقدّر قيمتها بأكثر من 61.7 مليار دولار، وفقًا لموقعها الإلكتروني.

وتُظهر بيانات موقع BitcoinTreasuries.NET أن حيازات Strategy من البيتكوين تزيد عن ضعف إجمالي ما تملكه باقي الشركات العامة الـ117 مجتمعة التي تحتفظ ببيتكوين.

وقد يتيح مبلغ الـ250 مليون دولار للشركة شراء نحو 2,351.8 بيتكوين بالأسعار الحالية، إذ يتم تداول البيتكوين حاليًا عند 106,325 دولارًا.

يُذكر أن مايكل سايلور، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة، هو المهندس الرئيسي وراء استراتيجية الاستثمار في البيتكوين التي تتبناها Strategy.

حاملو STRD لا يحصلون على أرباح مضمونة

يحق لحاملي أسهم STRD الحصول على توزيعات أرباح نقدية سنوية بنسبة 10%، لكن فقط في حال إقرارها من قبل مجلس إدارة Strategy أو لجنة مفوضة.

كما أن هذه التوزيعات غير تراكمية، أي أن أي أرباح غير مدفوعة لا تُرحّل إلى الفترات اللاحقة.

وفي حال تم إقرارها، سيتم دفع أرباح STRD في اليوم الأخير من كل ربع مالي، بدءًا من 30 سبتمبر 2025.

يمكن لشركة Strategy أن تسترد جميع الأسهم القائمة من STRD نقدًا في حال بقي أقل من 25% من العدد الأصلي المُصدر. كما يمكن لحاملي STRD طلب إعادة شراء أسهمهم نقدًا إذا طرأ "تغيير جوهري" في الشركة. وفي كلتا الحالتين، يشمل سعر الاسترداد مبلغ 100 دولار كقيمة تسييل لكل سهم، بالإضافة إلى أي أرباح مُعلنة لم تُدفع بعد.

سيُشرف على بيع أسهم STRD عدد من البنوك الكبرى مثل Barclays، وMorgan Stanley، وMoelis & Company، وTD Securities، بينما ستدعم شركات استثمارية أخرى مثل The Benchmark Company وAmeriVet Securities عملية الطرح.

ويتم تنفيذ الطرح بموجب بيان تسجيل محدث ومفعل تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).