صندوق ARK 21Shares للبيتكوين يُقسم أسهمه لجذب المستثمرين الأفراد

تام شمس - الثلاثاء 3 يونيو 2025 02:24 مساءً - سيخضع صندوق ARK 21Shares المتداول في البورصة (ARKB) لتقسيم أسهم بنسبة 1 إلى 3 في وقت لاحق من هذا الشهر، إذ تسعى الجهة المُصدرة للصندوق، وهي شركة 21Shares، إلى تعزيز جاذبيته للمستثمرين الأفراد.

وقد أعلنت الشركة في 2 يونيو أن تقسيم الأسهم، المقرر في 16 يونيو، يهدف إلى "جعل الأسهم أكثر سهولة في الوصول لشريحة أوسع من المستثمرين وتعزيز كفاءة التداول".

وأوضحت 21Shares أن استراتيجية الصندوق الاستثماري التي تهدف إلى تتبع سعر البيتكوين (BTC) لن تتغير، كما ستبقى ممتلكات الصندوق من البيتكوين على حالها. وأضافت أن التداول سيستمر كالمعتاد، وأن القيمة الصافية الإجمالية لأصول الصندوق لن تتأثر بالتقسيم.

ويُعد تقسيم الأسهم عملية تقوم فيها الشركة بتقسيم كل سهم قائم إلى عدة أسهم جديدة. وفي حالة التقسيم بنسبة 1:3، يتحول كل سهم إلى ثلاثة أسهم، مع بقاء القيمة الإجمالية للاستثمار كما هي دون تغيير.

في بعض الأحيان، يشعر المستثمرون الأفراد بأن أسعار الأسهم أو الأصول مرتفعة جدًا، مما قد يُثنيهم عن الشراء. ولهذا تلجأ بعض الشركات أو مصدري صناديق ETF إلى تقسيم الأسهم لخفض السعر لكل سهم، وجعله أكثر ملاءمة للمستثمرين الأفراد، دون المساس بالقيمة الأساسية.

وقد أغلق سهم ARKB في تداولات 2 يونيو عند سعر 104.25 دولارًا، ما يعني أنه في حال تم التقسيم في ذلك اليوم، فإن سعر السهم الواحد سيصبح نحو الثلث، أي أقل بقليل من 35 دولارًا.

تفاصيل تقسيم الأسهم. المصدر: ARK 21Shares

ويُعد صندوق ARK 21Shares للبيتكوين نتاج شراكة بين 21Shares ومدير الاستثمار ARK Invest، وقد كان مؤخرًا الأسوأ أداءً من حيث التدفقات الخارجة بين صناديق البيتكوين الفوري الـ11 المُتداولة في الولايات المتحدة.

وقد شهد الصندوق ستة أيام تداول متتالية من التدفقات الخارجة بلغ مجموعها 430 مليون دولار. ولم يتغير هذا الاتجاه في 2 يونيو، حيث خرج 74 مليون دولار من الصندوق، وفقًا لمنصة CoinGlass.

ومع ذلك، لا يزال ARKB ثالث أكبر صندوق من حيث إجمالي التدفقات الداخلة بمجموع 2.37 مليار دولار، خلف صناديق مماثلة من BlackRock وFidelity.

ويبلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة لدى ARKB حاليًا 4.8 مليار دولار، بعائد منذ بداية العام بلغ 7.35%.

ارتفاع التدفقات الخارجة من صناديق البيتكوين

عكست صناديق البيتكوين الفوري في الولايات المتحدة اتجاهها السابق من التدفقات الداخلة، حيث سجلت تدفقات خارجة صافية بلغ مجموعها 1.2 مليار دولار خلال الأيام الثلاثة الماضية، بحسب CoinGlass.

وقد تسارعت هذه التدفقات مع انخفاض سعر البيتكوين بنسبة 4%، من أكثر من 108,000 دولار إلى ما دون 104,000 دولار في 2 يونيو.

وأفادت منصة Glassnode أن تدفق أكثر من 6,100 بيتكوين إلى السوق الأسبوع الماضي شكّل الأسبوع السابع على التوالي من التدفقات الصافية الداخلة، "مما يعكس استمرار الطلب رغم تباطؤ الزخم".

تدفقات صناديق البيتكوين الفوري منذ ديسمبر. المصدر: Glassnode