أكبر بنك في روسيا "سبير" يطلق سندات مرتبطة بالبيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 3 يونيو 2025 12:47 مساءً - أطلق بنك "سبير"، أكبر بنك تجاري في روسيا، منتج سندات مالية مرتبطة بالبيتكوين، يتتبع تغيرات سعر العملة المشفرة وسعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي.

وأعلن البنك المعروف سابقًا باسم "سبيربنك" في بيان بتاريخ 30 مايو أن المنتج متاح بالفعل للمستثمرين المؤهلين في السوق خارج البورصة (OTC)، ويخطط لإدراجه لاحقًا في بورصة موسكو، مما سيضمن الشفافية والسيولة وسهولة الوصول لشريحة واسعة من المستثمرين المؤهلين.

وأشار "سبير" إلى أن هذه السندات الهيكلية قد تتيح لحامليها تحقيق عوائد مالية من تغير قيمة الدولار مقابل البيتكوين (BTC)، بالإضافة إلى استفادتهم من ارتفاع قيمة الدولار أمام الروبل.

تغريدة من @

🇷🇺 LATEST: Russia’s largest bank Sberbank launches structured bonds tied to Bitcoin and USD/RUB, with $BTC futures set to list on Moscow Exchange June 4. pic.twitter.com/kR8r6qguHS