الاقتصاد / اخبار العملات الرقمية

أكبر بنك في روسيا "سبير" يطلق سندات مرتبطة بالبيتكوين

0 نشر
Cointelegraph بواسطة Brayden Lindrea 0 تبليغ

أكبر بنك في روسيا "سبير" يطلق سندات مرتبطة بالبيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 3 يونيو 2025 12:47 مساءً - أطلق بنك "سبير"، أكبر بنك تجاري في روسيا، منتج سندات مالية مرتبطة بالبيتكوين، يتتبع تغيرات سعر العملة المشفرة وسعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي.

وأعلن البنك المعروف سابقًا باسم "سبيربنك" في بيان بتاريخ 30 مايو أن المنتج متاح بالفعل للمستثمرين المؤهلين في السوق خارج البورصة (OTC)، ويخطط لإدراجه لاحقًا في بورصة موسكو، مما سيضمن الشفافية والسيولة وسهولة الوصول لشريحة واسعة من المستثمرين المؤهلين.

وأشار "سبير" إلى أن هذه السندات الهيكلية قد تتيح لحامليها تحقيق عوائد مالية من تغير قيمة الدولار مقابل (BTC)، بالإضافة إلى استفادتهم من ارتفاع قيمة الدولار أمام الروبل.

تغريدة من @

:
"عاجل

كانت هذه تفاصيل خبر أكبر بنك في روسيا "سبير" يطلق سندات مرتبطة بالبيتكوين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا