لوبي عملات رقمية يضغط على مجلس الشيوخ لتمرير قانون العملات المستقرة

تام شمس - الثلاثاء 3 يونيو 2025 12:47 مساءً - من المتوقع أن يُعرض قريبًا مشروع قانون لتنظيم العملات المستقرة على مجلس الشيوخ الأمريكي للنقاش، وقد دعت جماعات الضغط في قطاع العملات الرقمية المشرّعين إلى التركيز على تمرير المشروع، في ظل طرح بعض أعضاء المجلس تعديلات محتملة عليه.

مشروع القانون المعروف باسم "قانون التوجيه وترسيخ الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية" (GENIUS) قد يُمرَّر في مجلس الشيوخ في وقتٍ مبكر من هذا الأسبوع، ويبدو أنه يحظى بعدد كافٍ من الأصوات للانتقال إلى مجلس النواب، بعدما صوّت مجلس الشيوخ على تمريره إجرائيًا في 19 مايو.

من جهتها، أكدت جمعيات التشفير مثل Blockchain Association وCrypto Council for Innovation وDigital Chamber وDeFi Education Fund، أنها على استعداد لمساعدة المشرّعين في الحفاظ على "الزخم الإيجابي" لإيصال مشروع القانون إلى مجلس النواب.

وجاء في بيان مشترك صدر عنها في 2 يونيو:

"بينما يواصل مشروع القانون مساره عبر عملية التعديلات، نحث المشرّعين بكل احترام على الالتزام بهدفه الأساسي: تقديم إطار شامل وموجّه للإشراف على العملات المستقرة".

المصدر: Blockchain Association

وكان العديد من الديمقراطيين قد عادوا لدعم المشروع بعد تراجعهم السابق بسبب مخاوف تتعلّق بعلاقات الرئيس دونالد ترامب بعالم العملات الرقمية، بما في ذلك إطلاق منصة عملات مستقرة من قبل أفراد من عائلته.

لكن مشروع القانون يواجه الآن احتمال التأجيل بسبب تعديل غير ذي صلة يتعلق برسوم بطاقات الائتمان.

فقد أفادت صحيفة Politico في 2 يونيو بأن السيناتورين ديك دوربين وروجر مارشال يسعيان لإلحاق مشروع قانون "التنافس في رسوم السحب" (CCCA) بمشروع العملات المستقرة.

ويقضي هذا التعديل بإجبار شبكات الدفع مثل Visa وMastercard وAmerican Express على التنافس بشأن الرسوم المفروضة على التجار مقابل معالجة المعاملات.

وقد عارضت المصارف وشركات بطاقات الائتمان هذا الإجراء بشدة، واعتبرته تعديًا حكوميًا مفرطًا.

في المقابل، يسارع المدافعون عن العملات الرقمية لتجنّب نسف جهودهم الطويلة بسبب تعديلات بطاقات الائتمان غير المرتبطة، والتي خلقت ساحة صراع سياسي معقدة.

وقال جيمس تشيرنياوسكي من مجموعة Americans for Prosperity الليبرالية في الشهر الماضي إن التعديلات "غير مقبولة"، واعتبرها "سياسات سيئة" تُقوّض وصول الأمريكيين إلى الائتمان.

قائمة التعديلات المقترحة تزداد

وتتضمن التعديلات الأخرى المقترحة:

متطلبات جديدة للإفصاح عن حيازة المسؤولين الحكوميين للعملات المستقرة.

ضوابط ضد روابط عائلة ترامب بالعملات الرقمية.

حظر ملكية جهات أجنبية خصوصًا صينية لمُصدري العملات المستقرة.

إصلاحات على قانون السرية المصرفية ولوائح مكافحة غسل الأموال.



ووفقًا لما أفادت به الصحفية المتخصصة في الكريبتو إليانور تيريت في 2 يونيو:

"إذا لم يتم التوصّل إلى اتفاق، فإن العقبات الإجرائية ستؤدي على الأرجح إلى تباطؤ العملية وربما تأجيل التصويت النهائي إلى أسبوع 9 يونيو".