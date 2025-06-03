منصة العملات المشفرة النرويجية ترتفع بنسبة 138% بعد إعلان خطة لشراء البيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 3 يونيو 2025 12:47 مساءً - شهدت منصة التداول النرويجية Norwegian Block Exchange (NBX) ارتفاعًا كبيرًا في سعر سهمها بنسبة تجاوزت 138% خلال يوم واحد، وذلك بعد إعلانها عن بدء شراء واحتفاظها بالبيتكوين كجزء من استراتيجية خزينتها.

وذكرت الشركة في 2 يونيو أنها اشترت 6 بيتكوين (BTC) بقيمة تقديرية تبلغ 633,700 دولار وفقًا للأسعار الحالية، مع خطط لزيادة حيازتها إلى 10 بيتكوين قبل نهاية الشهر.

كما أضافت أنها تواصل إجراء محادثات لجمع تمويل إضافي من أجل مزيد من مشتريات البيتكوين.

وارتفع سعر سهم NBX بنسبة 138.5% خلال جلسة تداول 2 يونيو، ليغلق عند 0.033 يورو (0.038 دولار)، وفقًا لبيانات Google Finance. وتجدر الإشارة إلى أن أعلى سعر تاريخي للسهم كان 0.93 يورو (1.06 دولار) في يناير 2022.

ارتفاع سعر سهم NBX بعد إعلان شراء البيتكوين. المصدر: Google Finance

ستُستخدم البيتكوين التي استحوذت عليها NBX كضمان لإصدار عملة مستقرة تدعى USDM على شبكة كاردانو، ولتوليد عوائد ضمن نظام كاردانو البيئي.

وأوضحت المنصة أن "البيتكوين أصبح جزءًا مهمًا من البنية التحتية المالية العالمية"، مضيفة أنها ستستخدم حيازاتها الجديدة "لزيادة الكفاءة التشغيلية" وجذب رؤوس الأموال من شركات مهتمة بالعملات المشفرة.

كما أشارت إلى أنها ستدرس تقديم قروض مضمونة بالبيتكوين، ضمن خطة مجلس الإدارة لتحويل الشركة إلى بنك للأصول الرقمية.

شركات نرويجية أخرى تتبنى البيتكوين

لم تكن NBX الوحيدة التي أضافت البيتكوين إلى ميزانيتها، ففي عام 2021، أنشأت شركة Aker ASA الصناعية النرويجية شركة تابعة تُدعى Seetee بهدف الاستثمار في البيتكوين والاحتفاظ بأصولها السائلة بالعملات المشفرة.

وتمتلك Aker، عبر Seetee، نحو 1,170 بيتكوين وفقًا لموقع Bitcointreasuries.net، تم شراؤها بسعر متوسط بلغ 50,200 دولار وتبلغ قيمتها الحالية نحو 123 مليون دولار.

كما كشفت شركة الوساطة النرويجية K33 عن خطط للانضمام إلى موجة الشركات العامة التي تحتفظ بالبيتكوين، بعد أن جمعت 60 مليون كرونة سويدية (6.2 مليون دولار) لشراء العملة الرقمية.

ويمتلك بنك النرويج المركزي، Norges Bank، الذي يدير صندوق الثروة السيادية البالغة قيمته 1.7 تريليون دولار، نحو 3,821 بيتكوين بشكل غير مباشر من خلال استثماراته في الأسواق المالية، حتى نهاية عام 2024.

يُذكر أن شركات أخرى شهدت ارتفاعًا في أسعار أسهمها بعد إعلان خطط شراء البيتكوين، منها شركة Blockchain Group الفرنسية التي بدأت شراء البيتكوين في 5 نوفمبر، وارتفع سهمها بنسبة 225% ليصل إلى 0.48 يورو (0.52 دولار).

كما تضاعفت تقريبًا أسهم شركة التكنولوجيا المالية الإندونيسية DigiAsia Corp، بارتفاع بلغ 91% بعد إعلانها نيتها جمع 100 مليون دولار لتنفيذ أول عملية شراء بيتكوين ضمن خطط أكبر.

وبحسب بيانات Bitbo، تمتلك الشركات حول العالم أكثر من 3 ملايين بيتكوين في خزينتها، بقيمة إجمالية تتجاوز 342 مليار دولار.